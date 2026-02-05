„Efectul Pufi” este o comedie romantică urbană, un film care reușește să îmbine umorul cu un mesaj profund despre empatie, responsabilitate și iubirea față de animale. Pelicula a avut avanpremiera pe 3 februarie și poate fi văzută în cinematografele din România începând cu 6 februarie. La lansare, publicul a reacționat exact așa cum sperau realizatorii: cu râsete, emoție și aplauze.

Povestea îl are în centru pe un personaj care nu se bucură de prea mult succes în dragoste și ajunge să descopere, aproape întâmplător, că viața lui se poate schimba radical odată cu adopția unui câine. Din acel moment, lucrurile încep să capete un alt sens – relațiile se leagă mai ușor, perspectivele se schimbă, iar micile blocaje emoționale dispar. Acesta este, de fapt, „efectul Pufi”: felul în care un animal adoptat îți poate transforma viața în cele mai neașteptate moduri.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Pets&Cats, actorii Gabriela Marin și George Constantinescu, împreună cu regizorul Kiki Vasilescu, ne-au povestit despre atmosfera de la filmări, inspirația din spatele filmului și legătura specială creată cu câinii care apar pe marele ecran.

Efectul Pufi: Câini din adăposturi, vedete pe platoul de filmare

Unul dintre cele mai frumoase detalii ale filmului este faptul că mulți dintre câinii care apar în „Efectul Pufi” provin din adăposturi. Atmosfera de pe platou a fost una relaxată, plină de momente amuzante, dar și de emoție, mai ales că unii dintre acești câini și-au găsit familii chiar în timpul sau după filmări.

Dincolo de momentele haioase, echipa a simțit că filmul poate avea un impact real, dincolo de ecran, iar mesajul despre adopție nu rămâne doar la nivel de ficțiune.

Efectul Pufi: Poveste inspirată din realitate, în memoria lui Pufi

Ideea filmului pornește dintr-o poveste reală. Pufi a existat cu adevărat, iar filmul a fost realizat în memoria lui, ca un omagiu adus legăturii speciale dintre oameni și animalele lor de companie. Această autenticitate se simte pe tot parcursul filmului și este accentuată de vocea inconfundabilă a Irinei Margareta Nistor, care intervine din când în când în rolul de povestitor, oferind un plus de farmec și căldură întregii producții.

Efectul Pufi: O comedie romantică urbană cu mesaj

„Efectul Pufi” rămâne, înainte de toate, o comedie romantică urbană, ușor de urmărit și plină de umor, dar cu un mesaj clar: adopția schimbă vieți – atât ale animalelor, cât și ale oamenilor. Filmul încurajează publicul să privească dincolo de prejudecăți și să ofere o șansă animalelor fără stăpân.

Mai mult decât atât, o parte din banii obținuți din vânzarea biletelor este direcționată către donații de hrană pentru animalele din adăposturi, transformând vizionarea filmului într-un gest concret de susținere.

Publicul a primit filmul cu entuziasm

La avanpremieră, reacțiile spectatorilor au fost pozitive. Oamenii au râs, s-au emoționat și au plecat din sală cu zâmbetul pe buze, dar și cu gândul la adopție. Exact „efectul” pe care și l-au dorit realizatorii.

Concurs pentru iubitorii de animale

Pentru cei care merg la film și au un animal de companie salvat sau adoptat, echipa „Efectul Pufi” a pregătit și un concurs special. Participanții pot câștiga suplimente pentru animale, un mic gest de apreciere pentru cei care au ales să ofere o casă unui suflet abandonat.

„Efectul Pufi” demonstrează că un film poate face mai mult decât să distreze: poate schimba mentalități și poate ajuta, concret, animalele care au cea mai mare nevoie de noi.