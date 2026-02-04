„Efectul Pufi” a ajuns în cinematografe. Cum a decurs avanpremiera primei comedii românești în care joacă animale de companie pregătite de adopție (FOTO)

Filmul românesc „Efectul Pufi” a ajuns în cinematografe, aseară având loc avanpremiera mult așteptată de iubitorii de animale, dar nu numai. Ecranizarea a venit și cu o premieră în industria filmului – primul film românesc inspirat de căței și o campanie de suflet, așa cum o numesc creatorii.

„Efectul Pufi” a ajuns în cinematografe

Pe pagina de Facebook a filmului, dar și aseară în sala de cinema a Veranda Mall, s-a prezentat ideea în jurul căreia s-a construit, de fapt, întregul scenariu.

„Pentru fiecare bilet la ‘Efectul Pufi’, noi (echipa de producție a filmului, cu sprijinul Carinura) vom dona bobițe animalelor fără familii.

Fiecare râs din sala de cinema se transformă, la propriu, într-o codiță fericită. Ne place să spunem că nu am lansat doar un film, ci o mișcare de bine.

Așa că, data viitoare când mergi la cinema, nu cumperi doar un bilet la o poveste care să-ți însenineze ziua, ci oferi o masă unui blănos care are mare nevoie de susținere”, se arată pe pagina de socializare.

Practic, fiecare bilet la film cumpărat înseamnă o porție de mâncare pentru un cățel din adăposturi, animăluțe ce au fost și aseară prezente la avanpremiera filmului „Efectul Pufi”.

„Ne-am dorit ca acest film să lase o urmă vizibilă în realitate, nu doar în amintirea spectatorilor. Prin această campanie, fiecare spectator devine, în mod activ, un erou pentru un animal fără adăpost”, declară Cristina Iordache, producător, într-un comunicat de presă.

Cinci căței din adăposturile ASPA au participat la avanpremiera filmului, devenind rapid centrul atenției.

„S-au bucurat de atmosfera de gală și de atenția participanților, iar unii dintre ei și-au făcut deja noi prieteni. Efectul Pufi ne amintește cât de mult iubirea poate schimba vieți – pentru oameni și pentru căței. Avem convingerea că fiecare participant la eveniment a plecat cu zâmbetul pe buze și cu inima deschisă pentru adopțiile responsabile. Mulțumim organizatorilor pentru invitație, participanților la eveniment pentru atenția acordată blănoșilor noștri și voluntarilor ASPA, care ne sunt mereu alături”, a transmis și ASPA București pe pagina lor de Facebook.

Vedetele cu blăniță din film au fost adoptate

Pe lângă actorii umani – printre care Gabriela Marin, George Constantinescu, Irina-Margareta Nistor, care a și dat vocea filmului, Nicu Mihoc, Andreea Mateiu, Emanuel Bighe și Livia Taloi – deja îndrăgiți de public, vedetele filmului sunt de departe patrupezii Pufi, Leya, Ylva și Lulu, alături de felinele Safir, Mushu și Peaches. Cu toții au fost adoptați, cunoscând nu doar celebritatea, ci și noile lor familii.

De asemenea, de menționat este faptul că spectatorii care vor veni la film și care fac dovada că au în proprietate un animal de companie, pot câștiga recompense delicioase pentru prietenii lor blănoși. În baza unei trageri la sorți, aceștia au șansa de a se bucura de premii gustoase.

„Efectul Pufi” spune povestea lui Matei, un bărbat care, deși s-a săturat să caute dragostea în cele mai dificile locuri, a descoperit că, uneori, e nevoie de patru lăbuțe, un nas umed și o coadă veselă pentru a găsi iubirea adevărată. Filmul va avea premiera în cinematografele din România pe 6 februarie.

