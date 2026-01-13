PartnerVet, liderul dezvoltării serviciilor veterinare din România, anunță achiziţionarea Brains & Bones, singurul spital specializat în servicii integrate de imagistică medicală avansată (CT, RMN), neurochirurgie şi ortopedie veterinară din România. Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă un puternic centru de excelenţă în imagistică, diagnostic, tratament, chirurgie şi recuperare neuro- musculo-scheletală pentru animale de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Grupul PartnerVet anunţă integrarea spitalului Brains & Bones

Spitalul veterinar Brains & Bones a fost fondat în anul 2017 de către Dr. Lucian Rugină, ulterior alăturându-se proiectului şi Dr. Andrei Soveja. Cu o echipă formată din 10 medici veterinari şi tehnicieni, Brains & Bones este singurul spital din România care oferă servicii complet integrate de imagistică, neurochirurgie, chirurgie ortopedică şi recuperare, oferind o abordare integrată pentru cazuri complexe, preluate direct sau prin transfer de urgenţă de la alte clinici şi spitale veterinare multidisciplinare. În cadrul

Brains & Bones se realizează o gamă largă de investigaţii imagistice, spitalul dispunând de aparatură specifică pentru CT, RMN, ecografie şi radiologie, esenţiale pentru diagnostic rapid şi precis, precum şi de spaţii dotate cu aparatură modernă destinate workshopurilor şi cursurilor de pregătire pentru medici veterinari din Bucureşti şi alte localităţi.

„Integrarea în grupul PartnerVet ne va permite să continuăm să oferim excelență în neurochirurgie şi ortopedie veterinară, având acces la resurse financiare și suport operaţional pentru o dezvoltare accelerată. Brains & Bones va ramâne un spital specializat, şi ne vom concentra în continuare doar pe servicii şi tratamente complementare cu aria noastră de expertiză medicală” a declarat Dr. Andrei Soveja, co- owner Brains & Bones.

„Integrarea Brains & Bones în familia PartnerVet consolidează competenţele grupului în zona de neurochirurgie şi ortopedie veterinară. Suntem bucuroși să susținem dezvoltarea Brains & Bones și să le oferim cadrul necesar pentru a-și duce mai departe standardele excepţionale şi pasiunea extraordinară pentru a oferi cunoştinţe, vindecare şi suport animalelor de companie şi proprietarilor acestora” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

PartnerVet se concentrează în prezent pe standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea. Grupul are planificate programe de pregătire profesională de peste 10,000 de ore în 2026, asigurând astfel creşterea standardelor de practică veterinară şi contribuind la formarea unei noi generaţii de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale.