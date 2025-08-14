Un câine în familie modifică sistemul imunitar al copiilor, arată un nou studiu. Ce au descoperit oamenii de știință despre câini, gene și boli

Un nou studiu, realizat pe un eșantion impresionant de peste 280.000 de persoane, sugerează că micuții care prezintă un risc genetic ridicat de eczeme ar putea beneficia de pe urma prezenței unui câine în familie, în special în primii ani de viață. Descoperirea este importantă nu doar pentru înțelegerea interacțiunii dintre gene și mediu, ci și pentru dezvoltarea unor strategii de prevenție personalizate în viitor.

Legătura dintre câini, genetică și riscul de eczeme la copii

Eczema atopică este o afecțiune inflamatorie a pielii, frecventă în copilărie, caracterizată prin mâncărime, roșeață și uscăciune. Cauzele sunt complexe, implicând atât factori genetici, cât și de mediu, însă modul exact în care aceștia interacționează rămâne parțial necunoscut.

Cercetătorii au analizat detaliat modul în care expunerea timpurie la câini influențează riscul apariției eczemelor la copiii purtători ai unei variații genetice situate în apropierea receptorului interleukinei-7 (IL-7R), o proteină implicată în reglarea răspunsului imunitar și a inflamației.

Rezultatele au arătat că acei copii care au intrat în contact cu un câine în primii ani de viață au o probabilitate mai scăzută de eczemă atopică, comparativ cu cei fără această experiență timpurie, notează The Independent.

Cum s-a desfășurat cercetarea

Echipa internațională, din care au făcut parte și specialiști de la Universitatea din Edinburgh, a realizat două etape de analiză:

Analiza inițială – Pe baza datelor a peste 25.000 de participanți, cercetătorii au identificat posibile interacțiuni între predispoziția genetică la eczeme și șapte factori de mediu, printre care: deținerea de câini sau pisici, utilizarea antibioticelor, alăptarea, numărul fraților/surorilor, fumatul pasiv și obiceiurile de igienă.

Analiza extinsă – Un set mult mai mare de date, provenind de la aproape 255.000 de persoane, a confirmat o corelație „semnificativă din punct de vedere nominal” între expunerea la câini în copilărie și o variantă genetică aflată în vecinătatea genei pentru receptorul IL-7R.

Posibile mecanisme de protecție

Specialiștii cred că interacțiunea cu câinii poate modifica sistemul imunitar prin expunerea la o diversitate microbiană mai mare, ceea ce ar ajuta organismul să tolereze mai bine factorii de mediu și să reducă reacțiile inflamatorii excesive. Proteina IL-7R, asociată cu răspunsul imun, ar putea deveni în viitor o țintă pentru tratamente personalizate sau pentru măsuri de prevenție adaptate fiecărui copil în parte.

Nu este un remediu universal

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii atrag atenția că studiul nu a evaluat efectul expunerii la câini asupra copiilor care deja suferă de eczeme. În aceste cazuri, un animal de companie ar putea chiar să agraveze simptomele, mai ales dacă există alergii asociate. Astfel, recomandările trebuie adaptate individual, în urma consultului medical.

Ce spun experții

Prof. Sara Brown de la Institutul de Genetică și Cancer, Universitatea din Edinburgh: „Cele mai dificile întrebări din clinică sunt legate de cauzele eczemelor și de ce anumiți copii sunt mai predispuși. Știm că genetica joacă un rol, iar acest studiu ne arată în premieră un posibil mecanism molecular prin care deținerea unui câine poate fi protectoare”.

Dr. Marie Standl de la Helmholtz München: „Nu orice măsură preventivă funcționează pentru toată lumea. Studiile geno-mediu sunt importante pentru a înțelege de ce unii copii reacționează diferit la aceiași factori”.

Echipa de oameni de știință consideră că descoperirea poate deschide calea către noi terapii și intervenții preventive, în special pentru familiile care știu că există un risc genetic crescut. În viitor ar putea fi posibilă evaluarea profilului genetic al copilului și recomandarea unor măsuri adaptate, inclusiv beneficiul potențial al deținerii unui câine, pentru a reduce riscul apariției bolilor alergice.