Fetiță de 8 ani, mutilată de un câine fără botniță. Stăpâna animalului, condamnată la închisoare / Decizia Curții de Apel este definitivă

Un caz șocant petrecut în 1 iunie 2022, în localitatea Apahida din județul Cluj, s-a încheiat vineri, 30 ianuarie, cu o decizie definitivă pronunțată de Curtea de Apel. Magistrații au respins apelul familiei fetiței de opt ani, care a fost atacată de un câine, și pe cel al stăpânei animalului.

Decizie definitivă după ce câinele a atacat o fetiță de opt ani

Curtea de Apel a confirmat condamnarea inițială de doi ani de închisoare cu suspendare pentru proprietara câinelui din rasa Amstaff, care a atacat copila în 2022. Incidentul s-a întâmplat într-un spațiu public, în fața unui bloc, într-o zonă frecventată de copii, chiar de ziua micuței.

Patrupedul, considerat periculos conform legii, nu purta botniță și era nesupravegheat, ceea ce a dus la rănirea gravă a fetiței, care a avut nevoie de 28–30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal, scrie Actual de Cluj.

Urmări fizice și psihologice severe

Judecătorii au considerat pedeapsa inițială proporțională cu gravitatea faptelor, afirmând că atacul a avut consecințe fizice și psihologice severe asupra victimei.

„Prima instanţă s-a orientat spre o pedeapsă sub medie (şi nu la maximul considerat în mod eronat de inculpată aplicabil în cauză), având în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii – pe timpul zilei, într-un spaţiu în care se găseau mai mulţi copii, existenţa mai multor muşcături pe corpul minorei, starea de pericol creată – medie raportat la vârsta şi talia câinelui; natura şi gravitatea rezultatului produs – leziuni fizice şi psihice produse părţii civile minore”, a susținut instanța.

Ce obligații are stăpâna animalului

Pe parcursul celor trei ani de suspendare a pedepsei, stăpâna câinelui are mai multe obligații: trebuie să se prezinte periodic la serviciul de probațiune, să informeze autoritățile despre schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, să permită verificarea mijloacelor de existență și să participe la un program de reintegrare socială. De asemenea, a fost obligată să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Despăgubiri reduse față de suma cerută

Pe lângă pedeapsa penală, instanța a stabilit că femeia trebuie să plătească familiei victimei despăgubiri morale în valoare de 5.500 de euro. Părinții copilei solicitaseră inițial 80.000 de euro, motivând această sumă prin suferințele fizice și psihice îndurate de minoră. Însă judecătorii au considerat că despăgubirile trebuie să aibă un rol compensatoriu, așa că suma stabilită este suficientă pentru a acoperi intensitatea și durata suferințelor. În plus, instanța a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatei, pentru a garanta plata despăgubirilor.

Ambele părți au contestat sentința

Ambele părți implicate au depus apel împotriva sentinței inițiale, familia victimei solicitând majorarea pedepsei și a cuantumului daunelor, deoarece sancțiunea e mult prea blândă în raport cu gravitatea incidentului.

De cealaltă parte, inculpata nu este de acord cu pedeapsa și despăgubirile, invocând lipsa antecedentelor penale și atitudinea cooperantă avută pe parcursul procesului.

De ce au fost respinse apelurile

Curtea de Apel a respins apelul familiei pe motiv că a fost depus tardiv, iar în cazul proprietarei câinelui, a considerat că pedeapsa stabilită de prima instanță este adecvată.

„O sancțiune mai ușoară nu ar avea efectul preventiv necesar într-un context în care deținerea câinilor periculoși implică obligații stricte”, au spus judecătorii.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc într-un mediu care ar fi trebuit să fie sigur pentru copii. În urma atacului, copila de opt ani s-a confruntat cu răni fizice și traume psihologice care ar putea avea efecte de durată asupra dezvoltării sale. Decizia Curții de Apel este definitivă.