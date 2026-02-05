Ce rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova: Reguli stricte pentru proprietari

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a transmis ce rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova. Măsura intră în vigoare în septembrie 2027 și vizează proprietarii de câini din toată țara.

Ce rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova

Potrivit noilor reglementări, ce urmăresc alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare, anumite de rase de câini nu vor mai fi crescute în Republica Moldova, potrivit zgd.md.

„Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă”, a precizat ANSA.

Vorbim despre nu mai puțin de 11 rase de câini considerate periculoase, care nu vor mai putea fi nici căpătate după instaurarea legii, și nici reproduse în țară. Este vorba de:

Akbash Dog (Akbash);

Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto);

American Bandog (Bandog / Bandog american);

American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american);

Bullmastiff (Pitbullmastiff);

Bully Kutta;

Campeiro Bulldog (Bulldog brazilian);

Caucasian Shepherd Dog (Câine din Caucazul de Nord);

Gull Dong (Gull Dog / Câine Gull);

Wolfdog (Câine-lup);

Wolfdog Hybrid (Hibrid lup–câine).

Potrivit Agenției, această măsură, aliniată standardelor europene, va asigura condiții de protecție și bunăstare a animalelor, „dar și să protejeze copiii, vecinii, deținătorii de animale, prevenind tragediile care pot apărea din gestionarea dificilă a unor instincte agresive puternice a animalelor”.

„În acest context, ANSA îndeamnă cetățenii să se abțină de la procurarea sau reproducerea raselor de câini menționate, astfel încât, la momentul intrării în vigoare a legii, să nu se afle în situații de conflicte cu prevederile legale”, mai transmite instituția.

Actul reflectă principiile de bază ale Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, printre care se află responsabilitatea deținătorilor de animale, prevenirea reproducerii necontrolate, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și asigurarea unui echilibru între bunăstarea animalelor și interesul public.

