„Le ofer casă gratis și loc de muncă”: Un mare artist sare în ajutorul familiei din pădure, care și-a crescut copiii printre animale. Caii, măgarii și găinile le-au fost cei mai buni prieteni

Celebrul artist italian Al Bano Carrisi oferă o casă „familiei din pădure” şi locuri de muncă pentru cei doi părinţi cărora autorităţile din Italia le-au luat cei 3 copii, după ce s-a descoperit că trăiesc izolați de lume printre cai, măgari și găini. Cântărețul susține că înțelege pe deplin cuplul, pentru că, în trecut, a făcut o alegere similară atunci când era căsătorit cu Romina Power.

Al Bano oferă casă și viitor familiei din pădure

„Înțeleg familia care trăiește în pădure. Am făcut aceeași alegere pentru mine, Romina și copiii noștri. Acum le ofer o casă. Și, dacă mă contactează, și un loc de muncă, pentru că nu întorc spatele umanității”, a transmis Al Bano.

Solistul de 82 de ani a declarat pentru Corriere della Sera care au fost motivele gestului său. Recent, Al Bano a făcut această propunere, iar acum cântărețul a explicat detaliat motivele gestului său pentru familia formată din Nathan, Catherine și cei trei copii ai lor.

Copiii au fost plasați într-un centru de protecție

Familia locuia într-o pădure din Palmoli, în provincia Chieti, înconjurată de animale, iar Tribunalul pentru minori din L’Aquila a ordonat mutarea copiilor, care au fost plasați într-un centru de protecție din data de 13 noiembrie.

Potrivit judecătorilor, cei trei minori locuiau în condiții inadecvate și erau adepți ai „unschooling” (o filozofie educațională care face parte din educația parentală în care copilul învață autodirijat, urmându-și propriile interese și hobby-uri, fără o programă predefinită, părinții acționând ca facilitatori).

Artistul italian își explică decizia

Al Bano și-a amintit că și el locuise într-o casă lângă pădure și că nu voia ca fiii săi să crească înconjurați de haos și poluare: „M-am căsătorit cu Romina pe 26 iulie 1970. Am început să ne construim casa în septembrie. Până la sfârșitul anului următor, locuiam deja acolo, deşi munca mea m-a purtat mereu în călătorii. Până la 17 ani, am locuit într-o casă cu baie exterioară. În multe case, era afară, lângă bucătărie”.

Artistul italian a mai spus: „Sunt mai multe apartamente pe proprietatea mea. Sunt lângă pădure și sunt animale. Îi invit să vină să vadă. Le ofer casa gratuit și fără limită de timp. Ei știu ce fac, la fel și eu”.

Susține nevinovăția părinților

Carrisi a dezvăluit că a primit multe invitații din partea televiziunilor, dar refuză să vorbească despre această problemă, deoarece unii ar putea crede că este o strategie publicitară.

„Îmi urmez doar instinctele. Sunt convins că acei părinți sunt oameni buni și au fost maltratați pentru un stil de viață dus împotriva curentului, în stilul lui Robinson Crusoe . Și, în plus, cu toții am văzut imagini cu copiii lor fericiți”, a transmis Al Bano.

„Dintr-o perspectivă umană, mi se pare o exagerare să fi ordonat îndepărtarea copiilor. Nu am întors niciodată spatele umanității, așa cum a fost atunci când albanezii au emigrat masiv în Italia, în anii 1990, și am găzduit niște familii; am făcut același lucru cu două familii ucrainene timp de un an: când eram acasă, mâncam cu toții împreună”, a detaliat el.

Pe lângă locuință, Carrisi a spus că este dispus să le ofere părinților un loc de muncă: „Să îmi spună ei ce vor. Fețele lor inspiră încredere . Și îi înțeleg perfect. Îi aștept”.