Cum a folosit un antreprenor AI și ChatGPT pentru a crea un vaccin anticancer pentru câinele său (FOTO)

Claudiu Surmei 15 martie 0 comentarii
Un antreprenor australian alături de câinele său Sursa foto: John Feder

Povestea unei cățele salvate de la moarte și a stăpânului ei pasionat de tehnologie îi uimește astăzi pe cercetători din întreaga lume. Cu ajutorul inteligenței artificiale și al unor oameni de știință de top, un antreprenor din Australia a reușit să creeze un vaccin experimental împotriva cancerului pentru câinele său grav bolnav.

Un diagnostic devastator

Rosie, o metisă de Staffordshire Terrier și Shar-Pei, a fost abandonată în natură înainte de a ajunge într-un adăpost. În 2019, Paul Conyngham, un antreprenor din Sydney din domeniul tehnologiei, a adoptat-o. Cei doi au devenit rapid de nedespărțit, mai ales în perioada lockdown-urilor din pandemie.

În 2024, Rosie a primit un diagnostic dur: cancer mastocitar, o formă agresivă de cancer la câini. Veterinarii i-au oferit doar câteva luni de viață. Conyngham a încercat toate variantele clasice de tratament: chimioterapie și operații costisitoare. Deși acestea au încetinit evoluția bolii, tumorile nu au dispărut.

Refuzând să accepte că nu mai există speranță, antreprenorul a decis să caute o soluție complet diferită, notează The Australian.

Sursa foto: John Feder

Cum a intrat AI-ul în lupta cu cancerul

Conyngham are peste 17 ani de experiență în analiză de date și inteligență artificială. A început să discute cu ChatGPT despre posibile tratamente pentru cancerul lui Rosie și astfel a ajuns la ideea imunoterapiei.

Primul pas a fost secvențierea ADN-ului. Cercetătorii de la Centrul Ramaciotti pentru Genomică din cadrul Universității din New South Wales au analizat ADN-ul lui Rosie. Procedura a comparat ADN-ul sănătos din sângele ei cu ADN-ul tumorii, pentru a identifica mutațiile responsabile de cancer.

După ce a primit datele genetice, Conyngham a analizat gigabytes de informații cu ajutorul algoritmilor și al inteligenței artificiale. Scopul a fost identificarea mutațiilor și a proteinelor afectate, precum și a unor posibile tratamente care le-ar putea viza.

Rezultatul i-a surprins chiar și pe cercetători: un antreprenor fără pregătire în biologie reușise să identifice ținte moleculare pentru tratament.

Sursa foto: John Feder

Ideea vaccinului personalizat

Planul inițial a fost utilizarea unui medicament de imunoterapie produs de o companie farmaceutică. Însă producătorul a refuzat să ofere medicamentul pentru utilizare experimentală.

În acel moment a apărut o nouă idee: un vaccin personalizat pe bază de mRNA.

Cercetătorii de la Institutul RNA al Universității din New South Wales au folosit datele genetice generate de Conyngham pentru a crea un vaccin special conceput pentru Rosie. Este prima dată când un vaccin anticancer personalizat a fost proiectat pentru un câine.

Tehnologia mRNA, devenită cunoscută în timpul pandemiei COVID-19, funcționează prin transmiterea unor instrucțiuni celulelor organismului. Acestea produc proteine care ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele bolnave.

Obstacole birocratice și ajutor neașteptat

După realizarea vaccinului, a apărut o nouă problemă: aprobarea etică necesară pentru administrarea lui. Procesul s-a dovedit extrem de complicat și a durat luni întregi.

Ajutorul a venit din Statele Unite, de la o organizație dedicată cercetării cancerului canin. Astfel, Rosie a ajuns la o echipă de cercetători veterinari din Australia care avea deja aprobările necesare pentru terapii experimentale.

Primele rezultate

Rosie a primit prima injecție în decembrie, urmată de un booster câteva săptămâni mai târziu. Rezultatele au fost remarcabile.

Una dintre tumorile mari, de dimensiunea unei mingi de tenis, s-a redus la aproximativ jumătate. Chiar dacă boala nu a dispărut complet, starea ei s-a îmbunătățit vizibil: are mai multă energie, iar disconfortul provocat de tumori s-a redus semnificativ.

La doar șase săptămâni după tratament, Rosie a surprins pe toată lumea într-un parc pentru câini: a sărit gardul pentru a alerga după un iepure.

Speranță pentru viitor

Cazul lui Rosie atrage atenția comunității științifice. Cercetătorii cred că medicina personalizată bazată pe mRNA ar putea deveni o opțiune reală atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Conyngham lucrează deja la un al doilea vaccin, destinat unei tumori care nu a răspuns la prima terapie.

Tratamentul a costat zeci de mii de dolari, însă antreprenorul spune că ar face totul din nou fără ezitare.

„Rosie a fost alături de mine în multe momente grele și mi-a oferit mereu dragoste necondiționată. Este cea mai bună prietenă a mea”, spune el.

Povestea ei arată cum tehnologia, inteligența artificială și determinarea unui stăpân pot deschide drumuri noi în lupta împotriva cancerului – atât pentru animale, cât și pentru oameni.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

