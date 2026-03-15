Povestea unei cățele salvate de la moarte și a stăpânului ei pasionat de tehnologie îi uimește astăzi pe cercetători din întreaga lume. Cu ajutorul inteligenței artificiale și al unor oameni de știință de top, un antreprenor din Australia a reușit să creeze un vaccin experimental împotriva cancerului pentru câinele său grav bolnav.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un diagnostic devastator

Rosie, o metisă de Staffordshire Terrier și Shar-Pei, a fost abandonată în natură înainte de a ajunge într-un adăpost. În 2019, Paul Conyngham, un antreprenor din Sydney din domeniul tehnologiei, a adoptat-o. Cei doi au devenit rapid de nedespărțit, mai ales în perioada lockdown-urilor din pandemie.

În 2024, Rosie a primit un diagnostic dur: cancer mastocitar, o formă agresivă de cancer la câini. Veterinarii i-au oferit doar câteva luni de viață. Conyngham a încercat toate variantele clasice de tratament: chimioterapie și operații costisitoare. Deși acestea au încetinit evoluția bolii, tumorile nu au dispărut.

Refuzând să accepte că nu mai există speranță, antreprenorul a decis să caute o soluție complet diferită, notează The Australian.

Cum a intrat AI-ul în lupta cu cancerul

Conyngham are peste 17 ani de experiență în analiză de date și inteligență artificială. A început să discute cu ChatGPT despre posibile tratamente pentru cancerul lui Rosie și astfel a ajuns la ideea imunoterapiei.

Primul pas a fost secvențierea ADN-ului. Cercetătorii de la Centrul Ramaciotti pentru Genomică din cadrul Universității din New South Wales au analizat ADN-ul lui Rosie. Procedura a comparat ADN-ul sănătos din sângele ei cu ADN-ul tumorii, pentru a identifica mutațiile responsabile de cancer.

După ce a primit datele genetice, Conyngham a analizat gigabytes de informații cu ajutorul algoritmilor și al inteligenței artificiale. Scopul a fost identificarea mutațiilor și a proteinelor afectate, precum și a unor posibile tratamente care le-ar putea viza.

Rezultatul i-a surprins chiar și pe cercetători: un antreprenor fără pregătire în biologie reușise să identifice ținte moleculare pentru tratament.

Ideea vaccinului personalizat

Planul inițial a fost utilizarea unui medicament de imunoterapie produs de o companie farmaceutică. Însă producătorul a refuzat să ofere medicamentul pentru utilizare experimentală.

În acel moment a apărut o nouă idee: un vaccin personalizat pe bază de mRNA.

Cercetătorii de la Institutul RNA al Universității din New South Wales au folosit datele genetice generate de Conyngham pentru a crea un vaccin special conceput pentru Rosie. Este prima dată când un vaccin anticancer personalizat a fost proiectat pentru un câine.

Tehnologia mRNA, devenită cunoscută în timpul pandemiei COVID-19, funcționează prin transmiterea unor instrucțiuni celulelor organismului. Acestea produc proteine care ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele bolnave.

Obstacole birocratice și ajutor neașteptat

După realizarea vaccinului, a apărut o nouă problemă: aprobarea etică necesară pentru administrarea lui. Procesul s-a dovedit extrem de complicat și a durat luni întregi.

Ajutorul a venit din Statele Unite, de la o organizație dedicată cercetării cancerului canin. Astfel, Rosie a ajuns la o echipă de cercetători veterinari din Australia care avea deja aprobările necesare pentru terapii experimentale.

Primele rezultate

Rosie a primit prima injecție în decembrie, urmată de un booster câteva săptămâni mai târziu. Rezultatele au fost remarcabile.

Una dintre tumorile mari, de dimensiunea unei mingi de tenis, s-a redus la aproximativ jumătate. Chiar dacă boala nu a dispărut complet, starea ei s-a îmbunătățit vizibil: are mai multă energie, iar disconfortul provocat de tumori s-a redus semnificativ.

La doar șase săptămâni după tratament, Rosie a surprins pe toată lumea într-un parc pentru câini: a sărit gardul pentru a alerga după un iepure.

Speranță pentru viitor

Cazul lui Rosie atrage atenția comunității științifice. Cercetătorii cred că medicina personalizată bazată pe mRNA ar putea deveni o opțiune reală atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Conyngham lucrează deja la un al doilea vaccin, destinat unei tumori care nu a răspuns la prima terapie.

Tratamentul a costat zeci de mii de dolari, însă antreprenorul spune că ar face totul din nou fără ezitare.

„Rosie a fost alături de mine în multe momente grele și mi-a oferit mereu dragoste necondiționată. Este cea mai bună prietenă a mea”, spune el.

Povestea ei arată cum tehnologia, inteligența artificială și determinarea unui stăpân pot deschide drumuri noi în lupta împotriva cancerului – atât pentru animale, cât și pentru oameni.