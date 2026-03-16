Imaginile cu Punch, care era agresată de alte maimuțe din țarc, retrăgându-se speriată și agățându-se de o jucărie de pluș care îi seamănă pentru a se liniști, au făcut înconjurul lumii. Dar, în cele din urmă, maimuțica a început să se integreze și să-și facă noi prieteni. Îngrijitorul ei a precizat pentru CNN că videoclipurile care păreau alarmante sunt, de fapt, o parte normală a procesului de creștere pentru puiul de macac în vârstă de șapte luni, care trăiește la Grădina Zoologică Ichikawa din Japonia.

Punch se integrează în grup

Micuța primată se bazează tot mai puțin pe jucăria de pluș în formă de urangutan pe care a primit-o ca substitut pentru mama sa, a declarat Shunpei Miyakoshi.

„Acum comunică cu celelalte maimuțe și este minunat să o vedem atingând aceste etape de dezvoltare”, a spus el.

Punch este mai vioaie și se joacă acum cu alte maimuțe, un contrast puternic față de clipurile dureroase apărute pe rețelele sociale, în care era trântită la pământ și alungată de ceilalți membri ai grupului.

Care este, de fapt, povestea maimuței

Grădina zoologică Ichikawa din Japonia a anunțat pe rețelele sociale că, la începutul acestei luni, câteva maimuțe cu rang înalt în grup, care „manifestau mai des comportamente agresive”, au fost scoase temporar din țarc. Însă îngrijitorul susține că și aceste comportamente sunt considerate normale în lumea macacilor japonezi, iar ceilalți membri ai grupului încearcă, de fapt, să o învețe pe Punch regulile ierarhiei sociale.

„Macacii japonezi sunt mai fizici în comportament, pentru că, spre deosebire de oameni, nu au un limbaj prin care să comunice. Dacă ar fi fost cu adevărat agresivi, ar fi mușcat mult mai dur”, a dezvăluit el.

Imaginile distribuite intens în mediul online, care arată interacțiuni mai dure, surprind doar câteva minute din ziua lui Punch, a mai spus Miyakosh.

O jucărie de pluș, substitut pentru mama sa

Filmat de CNN la grădina zoologică, puiul de maimuță a fost văzut petrecându-și cea mai mare parte a timpului singur. Într-un videoclip, Punch este trântită la pământ de o maimuță mai mare și fuge speriată către jucăria sa de pluș în formă de urangutan.

„Încă o folosește atunci când simte nevoia, de exemplu când merge la culcare sau când este mustrată de o maimuță adultă. Atunci se duce la jucărie pentru a se calma. Face tot posibilul să crească și să învețe din aceste experiențe timpurii”, a explicat îngrijitorul ei.