Circa 150 de cai valoroși se aflau în Qatar pentru o competiție de top când a început războiul dintre Israel, SUA și Iran. Declanșarea bruscă a conflictului în Orientul Mijlociu a dus la evacuarea a zeci de mii de persoane din țările din Golf. Printre cele mai complicate misiuni de salvare au fost unii dintre cei mai valoroși cai din lume, potrivit The Wall Street Journal.

Cai de elită prinși în mijlocul războiului

În momentul în care rachetele iraniene au luminat cerul Golfului, ca represalii pentru atacurile americane și israeliene, aproape 150 de cai de elită se aflau în Qatar pentru etapa de la Doha a Longines Global Champions Tour, parte a celui mai important circuit mondial de sărituri peste obstacole.

Țara a închis imediat spațiul aerian pentru traficul comercial, iar competiția a fost suspendată pe 2 martie, cu două zile înainte de startul programat.

“Era ciudat să fii blocat acolo”, a precizat călăreața franceză Lara Tryba, aflată la Doha cu caii săi, Memphis și Shot Gun. “Ne simțeam puțin neajutorați”, a completat ea.

Sport de lux transformat într-o operațiune de salvare

Războiul din Iran a transformat unul dintre cele mai exclusiviste sporturi ale lumii într-o misiune de evacuare de mare risc, plină de obstacole logistice. Călăreții și echipele lor au decis că trebuie să scoată cabalinele prețioase din zona de pericol, animalele valorând până la câteva milioane de dolari fiecare. “De îndată ce au început bombardamentele, am vrut să trimitem caii cu primul zbor spre casă”, a declarat Tryba.

Transportul cailor valoroși peste granițe este, de obicei, un exercițiu atent organizat ce necesită săptămâni de planificare meticuloasă. Înainte de decolarea animalelor, transportatorii se ocupă de avizele veterinare, carantine și documentația specifică. La aterizare, cabalinele sunt supuse unor controale vamale stricte înainte de a se odihni în grajduri de tranzit.

Acum însă întreaga strategie a trebuit reconfigurată: “Transportul cailor este deja o operațiune complexă în circumstanțe normale”, a spus Mohammed Jaber Al Khayareen, directorul comitetului local de organizare pentru evenimentul Longines Global Champions Tour de la Doha. “Organizarea unei operațiuni de această amploare în condiții atât de neobișnuite a necesitat un nivel excepțional de coordonare”, a continuat el.

Cum au fost protejați caii în timpul bombardamentelor

Între timp, în Qatar, caii au fost mutați în săli acoperite pentru a fi protejați de posibilele căderi de drone/resturi. Zumzetul aparatelor de AC ale clădirii a ajutat la estomparea zgomotului puternic al interceptărilor rachetelor, menținând calmul animalelor, care sunt de regulă reactive.

Totuși, schimbarea rutinei unui cal prezintă un risc pentru sănătate. Deoarece caii au un sistem digestiv foarte sensibil, modificările bruște ale regimului lor pot perturba echilibrul delicat al microbiomului intestinal, crescând riscul de colici, o formă potențial fatală de durere abdominală. Pentru a reduce riscul, îngrijitorii au scos animalele câte câteva minute pentru exerciții ușoare.

“În prima zi, când au început bombardamentele, ne-a fost foarte frică, așa că nu i-am scos deloc din grajduri. Pe măsură ce zilele treceau, am încercat să aibă o viață cât mai normală”, a explicat Tryba.

Operațiunea de evacuare a animalelor din Qatar

Apoi, pe măsură ce Qatarul a început să permită un număr limitat de zboruri, organizatorii evenimentului au căutat opțiuni disponibile pentru a transporta animalele.

Doha a putut apela la experiența sa din 2017, când a transportat pe calea aerului 4.000 de vaci de lapte Holstein în timpul unei blocade comerciale. Aeroportul Internațional Hamad al Qatarului este un important hub global pentru transportul animalelor. Acolo, Qatar Airways operează Centrul pentru Animale Vii, o facilitate imensă, cu temperatură controlată, care dispune de spații dedicate pentru pisici, câini, păsări și reptile, plus 24 de grajduri pentru cai.

Destinația finală: „hotelul pentru cai” din Belgia

La aproximativ 4800 de kilometri distanță, în Liège, Belgia, Christian Jaucot era foarte agitat. Fiind managerul Horse Inn, principalul “hotel pentru cai” din Europa, a primit un anunț că, în mai puțin de două zile, caii blocați în Doha vor veni spre el.

În fiecare an, până la 7.000 de cai ajung la acest hotel. Este foarte căutat înaintea Jocurilor Olimpice de vară și a altor competiții majore, iar o noapte costă 85 de euro per cal.

De regulă, Jaucot ar fi primit un preaviz de săptămâni sau chiar luni, mai ales pentru un lot atât de mare de cai. „Am crezut că este un număr uriaș de cai. Dar am decis că, având în vedere războiul, vom face loc cu orice preț”.

Astfel, s-au instalat grajduri suplimentare și, în cele din urmă, caii au fost transportați cu camioanele la aeroport, unde au fost încărcați în boxe speciale pentru zbor, către Horse Inn . Animalele și călăreți au ajuns în siguranță în Belgia.