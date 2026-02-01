STIRI

Prima ambulanță veterinară din Polonia, lansată în Varșovia: Salvarea vieților animalelor începe în drum spre clinică (FOTO)

Ambulanță veterinară din Varșovia, Polonia Sursa foto: um.warszawa.pl

Varșovia marchează un moment istoric pentru protecția animalelor: orașul a lansat prima ambulanță veterinară specializată din Polonia, menită să ofere îngrijire medicală de urgență, în timpul transportului, animalelor rănite grav.

Un pas major pentru salvarea animalelor

Până acum, animalele rănite erau transportate de serviciul Eko Patrol al Poliției Municipale din Varșovia, fără posibilitatea de a primi tratament avansat în drum spre adăpost sau clinică, notează TVP World.

Noua ambulanță, operată de adăpostul municipal „Na Paluchu”, este prima de acest fel din țară. Potrivit Primăriei Varșoviei, vehiculul este echipat cu aparatură medicală similară celei folosite în urgențele umane, dar adaptată pentru îngrijirea veterinară.

Primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a scris pe platforma X: „Până acum, animalele erau transportate de serviciul Eko Patrol. De acum înainte, vor fi preluate de adăpostul municipal într-un vehicul special echipat.”

„Un instrument care salvează vieți”

Magdalena Młochowska, coordonatoarea proiectului Green Warsaw, care supraveghează protecția mediului, spațiile verzi și bunăstarea animalelor, a declarat:

„Aceasta nu este doar o mașină, ci un adevărat instrument de salvare a vieților. Ambulanța permite asistență profesională și sigură pentru animale în cele mai critice situații, unde fiecare minut contează. Suntem mândri că Varșovia stabilește noi standarde în acest domeniu.”

Vehiculul va fi utilizat pentru a prelua rapid animale rănite în accidente rutiere, animale care suferă de dificultăți respiratorii, stres sever, intoxicații sau leziuni multiple, și pentru a le stabiliza în cazuri critice de viață, înainte de a le transporta la clinici veterinare.

Echipamente salvatoare pentru animale

Ambulanța este dotată cu un sistem de terapie cu oxigen, cu debit reglabil pentru pisici și câini de diferite dimensiuni, permițând administrarea de medicamente prin inhalare.

De asemenea, include:

  • Două module separate pentru transport cu oxigen, pentru câini și pisici, menținând o temperatură sigură
  • Targă și bord ortopedic veterinar
  • Module de transport cu saltele încălzite pentru confort termic
  • Protecție anti-alunecare și anti-șoc
  • Sistem de monitorizare cu cameră în compartimentul medical

Cabina ambulanței are izolație și ventilație eficiente, esențiale pentru animalele cu probleme respiratorii, precum și un sistem avansat de control al luminii, temperaturii și ventilării în zona medicală.

Prin această inițiativă, Varșovia devine un model pentru alte orașe europene în ceea ce privește protecția și salvarea animalelor rănite.

Sursa foto: um.warszawa.pl

