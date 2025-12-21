Parlamentul Poloniei a respins încercarea de a anula veto-ul prezidențial asupra unei legi care ar fi interzis ținerea câinilor legați pe termen lung, o decizie care a provocat dezamăgire profundă în rândul activiștilor pentru protecția animalelor și al partidelor aflate la guvernare.

Camera inferioară a Parlamentului, Sejm-ul, nu a reușit să obțină majoritatea calificată de trei cincimi necesară pentru a trece peste veto-ul impus de președintele Karol Nawrocki asupra modificărilor aduse legii pentru protecția animalelor, cunoscută popular drept „legea lanțului”, notează Polskie Radio.

De ce a fost respinsă legea

În urma votului, 192 de parlamentari s-au pronunțat împotriva anulării veto-ului, majoritatea provenind din partidul naționalist de dreapta Lege și Justiție (PiS) și din gruparea de extremă dreapta Confederația. Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, nu a participat la vot.

Legea propusă urmărea să interzică ținerea permanentă a câinilor în lanț și să introducă standarde clare pentru adăposturile exterioare. Printre prevederi se numărau:

dimensiuni minime ale cuștilor, stabilite în funcție de greutatea câinelui;

suprafață solidă și parțial acoperită;

reguli de construcție menite să asigure condiții minime de bunăstare pentru animale.

Existau și excepții limitate, precum folosirea lesei în timpul plimbărilor, transportului sau legarea temporară, atâta timp cât acest lucru nu provoca suferință animalului.

Reacții dure: „Îmi pare rău pentru câini”

Premierul Donald Tusk a reacționat dur după rezultatul votului. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a acuzat partidul PiS — care îl susține pe președintele Nawrocki — că a făcut un pas înapoi în privința protecției animalelor.

Tusk a scris că partidul a „acceptat docil veto-ul președintelui”, calificând decizia drept o „capitulare simbolică” a lui Jarosław Kaczyński, despre care a spus că „nu a avut curajul să apere animalele și a evitat votul”.

„Îmi pare rău pentru câini”, a concluzionat premierul, o afirmație încărcată de ironie politică, menită să sublinieze nu doar un eșec legislativ, ci și unul moral.

PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego – nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 17, 2025

Cine a susținut și cine s-a opus

Susținătorii legii au provenit în principal din rândul partidelor aflate la guvernare: Coaliția Civică (KO), Partidul Popular Polonez (PSL), Polonia 2050 și Stânga.

De cealaltă parte, opozanții au susținut că legea era fie inutilă, fie prost formulată. Zbigniew Bogucki, șeful cancelariei prezidențiale, a declarat în fața Parlamentului că disputa „nu este, de fapt, despre bunăstarea animalelor”, acuzându-l pe premier că folosește subiectul ca armă politică.

Lupta pentru drepturile câinilor continuă

În ciuda eșecului, autoritățile nu intenționează să renunțe. Vicepremierul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că guvernul va continua să lucreze la noi propuneri legislative.

Acesta a subliniat că există loc pentru dialog și ajustări care să țină cont de preocupările diferitelor părți implicate, exprimându-și speranța că se va ajunge, în cele din urmă, la „o soluție rezonabilă”.