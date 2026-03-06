Un incident neobișnuit a avut loc pe o autostradă din statul american New Mexico, unde un cal rătăcit a ajuns pe carosabil și a dus la oprirea temporară a traficului.

Poliția statală din New Mexico a închis o porțiune de drum din zona East Mountains după ce animalul a fost văzut liber pe șosea. Autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni producerea unui accident și pentru a scoate calul în siguranță de pe autostradă.

Calul ar fi putut cădea dintr-o remorcă

Potrivit polițiștilor, agenții au fost chemați luni după ce mai multe persoane au anunțat prezența calului pe Interstate 40, în apropiere de localitatea Carnuel, notează UPI.

Originea animalului nu este cunoscută cu exactitate. Totuși, polițiștii cred că acesta ar fi putut cădea dintr-o remorcă folosită pentru transportul animalelor.

Un martor, Linda Churchley, a filmat momentul în care echipele de intervenție au reușit să captureze calul.

Din fericire, operațiunea s-a încheiat fără incidente. Calul a fost prins în siguranță, iar traficul pe autostradă a fost reluat la scurt timp după intervenție.