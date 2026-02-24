Un câine „trădat” a devenit viral, după ce bunica lui a mângâiat alt blănos

Un câine „trădat” a devenit viral, după ce și-a surprins omul preferat, pe bunica lui, în timp ce mângâie un alt blănos. Scenele au fost surprinse chiar de către mama patrupedului, care îl loc să îi facă dreptate, s-a amuzat copios de reacția lui.

Protagonistul poveștii despre infidelitate este Chewy, un Newfoundland uriaș, care se comportă de parcă tocmai a surprins un moment de infidelitate flagrantă. Acesta își privește bunica – persoană de care este nedespărțit – în timp ce stă în fotoliu în brațe cu un alt cățel.

Vizibil deranjat de acest peisaj, Chewy se îndreaptă resemnat spre scări, ca și cum ar merge să își facă bagajele și să părăsească acea casă în care a fost trădat de cea pe care o iubea cel mai mult. Tot momentul a fost surprins de mama uriașului, care a întreținut într-un mod dramatic momentul, spunându-i lui Chewy că tocmai ce a fost înșelat.

Internauții s-au amuzat copios de filmulețul postat pe Instagram, mai ales atunci când câinele stătea lângă ușă, impasibil și indiferent la chemările bunicii și la încercările de consolare prin atingeri pe cap și vorbit duios. Spectatorii au apreciat momentul umoristic, însă au sesizat și cât de mult se poate atașa un câine de stăpânul lui și cum se raportează ei la gesturile făcute de oameni.

