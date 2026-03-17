Cei care își pierd prietenii necuvântători trebuie să știe un lucru important, acela că deși îți poți clona animalul de companie, acesta nu va avea aceeași personalitate. Este realitatea de care s-a lovit o femeie ce își pierduse pisica, dar a apelat la noile tehnologii pentru a o readuce, cel puțin parțial, înapoi.

Povestea unei femei care a sperat că își va avea pisica înapoi

Kelly Anderson avea o pisică pe nume Chai, de care era extrem de atașată. Animalul a murit, lăsând în urma ei multă tristețe. Astfel, femeia a decis să apeleze la o companie specializată în clonarea animalelor de companie, în speranța că se va mai bucura, măcar parțial, de prietena sa cu coadă. În urma procedurii, în viața ei a apărut o nouă pisică, pe care a numit-o Belle.

Din punct de vedere genetic, Belle este o clonă a pisicii Chai. Totuși, Kelly spune că cele două animale nu sunt identice în ceea ce privește comportamentul.

„Nu este aceeași pisică. Are aceeași energie și unele trăsături similare, dar este o personalitate diferită”, a explicat Anderson pentru National Geographic, spunând că noua sa pisică are preferințe și temperament diferite de Chai.

Experții citați de sursa menționată anterior spun că acest lucru este normal. Clonarea reproduce ADN-ul unui animal, dar experiențele de viață și mediul în care crește influențează personalitatea, ceea ce face ca fiecare animal să fie unic, indiferent de materialul genetic.

Îți poți clona animalul de companie, dar va avea o altă personalitate

Procesul presupune prelevarea unei celule de la animalul original, introducerea acesteia într-un ovul, iar embrionul rezultat este implantat într-o mamă-surogat. Astfel, puiul care se naște are același ADN ca animalul original. Cu toate acestea, comportamentul nu poate fi copiat, nici chiar prin intermediul științei.

„Clonarea poate reproduce genele, dar nu poate recrea experiențele care formează personalitatea unui animal”, explică cercetătorii.

Tehnologia prin care se pot clona animalele de companie este disponibilă la scară largă, însă costurile sunt foarte mari, ajungând și la zeci de mii de dolari. În ciuda faptului că proprietarii de animale sunt încântați de această posibilitate, unele organizații pentru protecția animalelor critică această practică, spunând că există milioane de câini și pisici în adăposturi care așteaptă să fie adoptați.

Pentru Kelly Anderson însă, experiența nu a fost pentru a recrea trecutul, ci pentru a păstra legătura pe care o avea cu pisica sa trecută în neființă.

