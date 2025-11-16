Evoluția câinilor, rescrisă complet. Cel mai recent studiu schimbă calculele cercetătorilor despre cei mai buni prieteni ai omului / Când a început, de fapt, metamorfoza lup–câine

Un nou studiu a dezvăluit că transformarea fizică a câinilor din lupi a început în timpul Epocii de Piatră Mijlocie (Mezolitic), cu câteva secole mai devreme decât se credea anterior.

În secolul al XXI-lea, multora le este dificil să-și imagineze animalele de companie iubite ca pe niște prădători sălbatic, hoinărind liberi și reprezentând o amenințare pentru comunități.

Acum 10.000 de ani, câinii aveau toate formele și mărimile

Deși inițial se credea că victorienii au susținut domesticirea câinilor prin reproducere selectivă, noile cercetări au descoperit că această transformare a început, de fapt, în urmă cu peste 10.000 de ani.

O echipă internațională de cercetători a petrecut peste un deceniu colectând abilități canine preistorice care au acoperit o perioadă de 50.000 de ani de evoluție a câinilor.

Originile diversității canine moderne

Prin crearea de modele digitale 3D a peste 600 de cranii, oamenii de știință au reușit să afle că acestea au început să-și schimbe forma acum aproape 11.000 de ani, la scurt timp după ultima eră glaciară.În timp ce rudele lor sălbatice antice aveau înfățișări mai subțiri, asemănătoare lupilor, boturile mai scurte și capetele mai îndesate au devenit mai comune.

Relația dintre oameni și câini a fost fascinantă mult timp. Înmormântarea a doi câini lângă omul lor în nordul Europei, acum 15.000 de ani, a fost interpretată ca o dovadă a statutului lor domestic de lungă durată.

Nu este clar ce a determinat această relație, dar cercetătorii sugerează că a început atunci când lupii au pornit în căutarea hranei de la vânători-culegători, lupii mai îmblânziți primind un tratament preferențial.

Dr. Allowen Evin de la Universitatea din Montpellier, cercetător principal al studiului, a declarat: „Când vezi un Chihuahua, este un lup care trăiește cu oamenii de atât de mult timp încât a fost modificat”.

Cercetarea, publicată în revista Science, a mai menționat că prezența continuă a câinilor asemănători lupilor în rândul raselor moderne „evidențiază complexitatea statutului biologic și cultural al celor mai vechi animale domestice”.

Cât despre motivul pentru care și-au schimbat aspectul, dr. Carly Ameen de la Universitatea din Exeter susține că, „probabil, este o combinație de interacțiune cu oamenii, adaptare la medii diferite și tipuri de alimente, toate contribuind la explozia de variație pe care o vedem. E greu de deslușit care dintre acestea ar putea fi cea mai importantă”.