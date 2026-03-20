Australia amenință să interzică complet pisicile pentru a salva animalele sălbatice

Un zoolog australian cere interzicerea completă a tuturor pisicilor, inclusiv a celor de companie, pentru a proteja fauna nativă și a preveni extincția unor specii locale. Antone Martinho-Truswell, de la Universitatea din Sydney, avertizează că pisicile sălbatice și cele domestice ucid anual trei miliarde de animale native, aproape 8,2 milioane pe zi.

Pisicile, ucigași de milioane de animale

Australia are până la șase milioane de pisici sălbatice și 4,9 milioane de pisici de casă. Fiecare pisică domestică ucide între 186 și 200 de animale pe an, rezultând aproximativ 400 de milioane anual. În fiecare zi, pisicile ucid 2,92 milioane mamifere, 1,67 milioane reptile, 1,09 milioane păsări, 2,97 milioane nevertebrate și 260.000 broaște.

Chiar și pisicile ținute în casă ies uneori afară și vânează păsări sau animale mici. Unele pot parcurge până la 30 km după un incendiu de vegetație pentru a se hrăni. Pisicile sălbatice sunt printre cei mai feroce prădători din ecosistemul australian.

Soluții propuse de experți

Barry O’Shea, specialist în capcane pentru pisici, susține că pisicile de companie pot continua să existe doar sub restricții stricte, într-un spațiu securizat. Dr. Martinho-Truswell consideră însă că interzicerea completă este singura soluție pentru a salva biodiversitatea. „Fiecare pisică este un potențial prădător și nu poate trăi aici”, spune el.

Zoologii subliniază că deținerea pisicilor este mult mai permisivă decât legile pentru alte specii invazive, deși pisicile produc de zece ori mai multe daune. Ele au contribuit major la declinul multor specii de mamifere australiene și continuă să afecteze fauna sălbatică, notează Daily Mail.

Eradicarea pisicilor sălbatice

Eradicarea pisicilor sălbatice se face sporadic, fără o politică centrală. Pe Insula Kangaroo, Barry Green și Sean O’Shea capturează și elimină pisicile sălbatice de peste 30 de ani. O’Shea propune ca elevii să învețe metode umane de capturare în cadrul cursurilor de conservare a faunei.

Impactul asupra mediului și populației

Dr. Martinho-Truswell estimează că eliminarea pisicilor de companie ar putea reduce populația totală de pisici din Australia cu 40–80%. „Vă rog ca mesajele de protest să fie scurte și respectuoase”, adaugă el.