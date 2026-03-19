Cinci pui de pisică, salvați de la moarte de un muncitor

Un muncitor de la o stație de sortare a deșeurilor a devenit erou în timpul serviciului, după ce cinci pui de pisică au fost salvați de la moarte. Micuții erau la un pas să fie prinși într-un compactor de deșeuri.

Totul s-a întâmplat în Abbotsford, Canada, la o stație de sortare a deșeurilor. În timp ce muncitorul încărca carton într-un utilaj, a auzit un mieunat slab venind din grămada de deșeuri. S-a oprit imediat din ceea ce făcea și a început să caute printre gunoaie. Nu mică i-a fost mirarea când a găsit doi pui ascunși sub cartoane.

În aceeași zi, muncitorul a mai găsit și un al treilea pui. Câteva zile mai târziu, alți doi pui au fost descoperiți, chiar în același loc. Asta a demonstrat faptul că puii au fost abandonați acolo în mod repetat.

Pentru că adăpostul BC SPCA era închis în momentul ultimei descoperiri, muncitorul a decis să ia acasă cei doi pui pentru a-i ține în siguranță peste noapte, până când aceștia au putut primi îngrijiri specializate, potrivit People.

Când au ajuns în grija veterinarilor, puii erau extrem de mici și de fragili, având nevoie de hrănire cu biberonul și tratament pentru infecții respiratorii. După administrarea antibioticelor și îngrijire constantă, toți cei cinci pui s-au recuperat complet.

În prezent, toți puii se află în familii foster, unde au început deja să se dezvolte și să își formeze propria personalitate, dar și să se obișnuiască cu oamenii. După ce vor ajunge la greutatea necesară, vor putea fi dați spre adopție.

Reprezentanții adăpostului au subliniat că intervenția rapidă a muncitorului a făcut diferența între viață și moarte pentru puii de pisică.

