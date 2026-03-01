Peste 100 de pisici care fuseseră ținute în condiții improprii, malnutrite, bolnave și cu probleme de comportament au fost salvate de la o moarte sigură. Felinele erau ținute într-o proprietate privată din Statele Unite, iar salvatorii abia au reușit să le recupereze pe toate.

Peste 100 de pisici ținute în condiții improprii, salvate de la moarte

Cazul a fost descoperit în urma unor sesizări făcute de vecini îngrijorați de mirosul neplăcut li zgomotele continue venite din zona proprietății. Oficialii din Maryland au intervenit, recuperând peste 100 de pisici subnutrite, unele cu infecții și altele traumatizate de condițiile de trai.

Într-un comunicat de presă remis publicației People, reprezentanții Humane World for Animals au descris ceea ce au găsit la fața locului: pisici, atât pui, cât și adulți, foarte slabe, unele cu probleme respiratorii evidente, ghemuite de frică și ascunse în anexe periculoase și insalubre, acoperite de zăpadă.

Felinele, preluate și duse la adăpost pentru îngrijire

Cum era de așteptat, au fost descoperite și mai multe pisici moarte și rămășițe scheletice.

„Este extrem de trist să vezi atâtea pisici bolnave și disperate în frig, mai ales știind că tocmai au îndurat o furtună de zăpadă. Supraviețuirea lor este o dovadă a rezistenței lor, ceea ce îmi dă speranță în timp ce le ajutăm să înceapă un lung drum spre recuperare”, a declarat Shalimar Oliver, manager de caz pentru infracțiuni împotriva animalelor, în comunicat.

Pisicile au fost transportate ulterior într-un loc sigur, însă nedivulgat, unde primesc îngrijire și tratament veterinar. În acest caz a fost deschisă și o anchetă pentru a se depista cine a adunat toate pisicile în acel loc insalubru fără să le ofere condițiile și îngrijirea necesară. În urma stabilirii situației de fapt, vor urma și sancțiunile în baza legii privind îngrijirea animalelor din Maryland, adoptată în 2022.

