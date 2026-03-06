O simplă sesizare a schimbat radical viața unei femei de 79 de ani, pensionară, și celor 11 pisici pe care aceasta le are în grijă, după ce acestea au fost salvate de autorități. Timp de mai mulți ani, femeia și-a cheltuit toată pensia, și așa mică, pentru îngrijirea felinelor.

Pensionară și cele 11 pisici ale sale, salvate de autorități

Doamna Ioana, în vârstă de 79 de ani, locuiește singură într-un apartament din Chitila. Are alături doar 11 pisici, toate salvate de pe stradă, neavând copii sau familie apropiată. Situația a ajuns în atenția Protecției Animalelor Ilfov după ce vecinii au sesizat un număr mare de animale în apartament. Autoritățile au mers la fața locului pentru a face verificări.

„Doamna Ioana ne-a deschis ușa și ne-a primit înăuntru. S-ar fi mutat de mult la țară, dacă nu erau cele 11 pisici, dar nu o lasă inima să le abandoneze. Așa că, lună de lună, își dă toată pensia pe hrana animalelor. Știe că sterilizarea le face bine, dar are multe și intervențiile ar fi costat o avere”, se arată într-o postare de pe Facebook a instituției.

Toate felinele au fost preluate și sterilizate, apoi înapoiate bătrânei. Acum nu mai trebuie să își facă griji nici vecinii din cauza mirosurilor, și nici doamna Ioana din cauza posibilelor complicații cauzate de lipsa sterilizării, cum ar fi înmulțire necontrolată.

„Sterilizarea ajută enorm: reduce mirosul specific, diminuează comportamentele agresive sau marcarea teritoriului și, cel mai important, oprește nașterile necontrolate și nedorite, care duc la abandon”, se mai arată în mesajul Protecției Animalelor Ilfov.

