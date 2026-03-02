Primăria Municipiului Oradea a anunțat că programul de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună a fost prelungit. Pornit pe 7 martie 2025, acesta va continua până aproape de finalul anului 2026.

Programul de sterilizare gratuită a câinilor din Oradea a fost prelungit

Ca urmare a contractului încheiat cu medicii veterinari ce vor efectua procedurile, programul de sterilizare gratuită a câinilor din Oradea va continua până pe 6 decembrie 2026. Până în prezent, 508 câini au fost sterilizați în cadrul campaniei organizate de municipalitate.

Autoritățile reamintesc proprietarilor că sterilizarea câinilor cu stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2014 – Regulamentul privind promovarea deținerii câinilor și stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metiși din Municipiul Oradea.

Potrivit legii, proprietarul are obligația să facă dovada sterilizării animalului în fața autorităților competente, precum Poliția Locală, Poliția Română, Direcția Sanitar Veterinară. Aceasta se poate face prin carnetul de sănătate al câinelui, semnat și parafat de medicul veterinar care a efectuat intervenția, potrivit oradea.ro.

Sancțiuni dure pentru nerespectarea legii

De asemenea, o altă obligație vorbește despre faptul că, la deplasarea câinilor prin oraș, proprietarii au obligația de a deține asupra lor carnetul de sănătate al câinelui, care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrarea în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 1.500 de lei pentru persoane juridice. Pentru nerespectarea obligației de a steriliza câinii de rasă comună atât cu stăpân, cât și fără, se sancționează cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

