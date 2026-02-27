Centrul comercial Doraly, situat în Afumați, Ilfov, a stat startul parteneriatului pentru implicare civică și responsabilitate față de comunitate și față de animalele fără adăpost.

Hilde Tudora, director Direcția Protecția Animalelor din cadrul CJ Ilfov: „Am primit un mail de la Doraly, în care se semnalau că au în jur de 50 de câini fără stăpân, care se înmulțesc și pe care i-ar dori sterilizați. Ne-au întrebat cum putem colabora, așa că i-am invitat la discuții. Le-am explicat că noi, din fonduri publice, putem steriliza doar câinii cu proprietar, dar am găsit o variantă prin colaboratorii noștri: o clinică mobilă de la Adăpostul Speranța s-a deplasat la Doraly, timp de mai multe zile, iar câinii au fost prinși, tranchilizați și sterilizați cu traume și eforturi minime.”

Problema câinilor comunitari (câini fără stăpân sau abandonați) afectează întreaga societate, generând suferință pentru animală, riscuri pentru oameni și costuri publice considerabile, pentru remedierea problemelor.

Soluția sustenabilă și civilizată este sterilizarea în masă, singura cale prin care se poate stopa creșterea necontrolată a populației și se reduce abandonul.

Centrul comercial din Afumați s-a transformat într-un loc care contribuie activ la binele comunității locale și la reducerea suferinței animalelor.

Facem un apel către toate firmele din Ilfov care au câini în curți: Problema animalelor fără adăpost nu poate fi rezolvată doar de stat. Este nevoie și de responsabilitate socială. De altfel, firmele, în calitate de persoane juridice deținătoare de animale au obligația să își sterilizeze câinii aflați pe spațiile lor. Nesterilizarea se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

Soluția reală nu este amendarea companiilor, ci sterilizarea câinilor. Împreună putem face diferența și putem putem construi o societate mai civilizată și mai responsabilă. Pentru detalii și informații despre cum putem colabora, Direcția Protecția Animalelor CJ Ilfov vă stă la dispoziție la numărul de telefon 0751235009.