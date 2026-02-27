Opt câini ogar au fost salvați de autorități în urma unei acțiuni împotriva braconajului, după ce șase bărbați au fost prinși folosindu-i pentru vânătoarea ilegală de iepuri. Incidentul a avut loc pe un fond de vânătoare din extravilanul comunei Necșești, județul Teleorman.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ogari salvați din mâinile braconierilor

Polițiștii i-au prins pe braconieri în flagrant, iar în urma intervenției, cei șase bărbați, cu vârste între 25 și 41 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, notează Teleorman News.

Acțiunea autorităților arată cât de importantă este protecția animalelor și prevenirea abuzurilor în folosirea câinilor pentru vânătoare ilegală. Ogarii, cunoscuți pentru agilitatea și viteza lor, sunt adesea exploatați în mod abuziv, iar salvarea lor reprezintă un pas esențial în protecția acestor animale.

Poliția face apel la cetățeni să semnaleze orice activitate suspectă de braconaj, pentru ca mai multe animale să fie salvate și vinovații să răspundă în fața legii.