Salvați din mâinile braconierilor: Poliția oprește vânătoarea ilegală cu ogari în extravilanul comunei Necșești, din Teleorman (VIDEO)

Claudiu Surmei 27 februarie 0 comentarii
Mașină de Poliție Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Opt câini ogar au fost salvați de autorități în urma unei acțiuni împotriva braconajului, după ce șase bărbați au fost prinși folosindu-i pentru vânătoarea ilegală de iepuri. Incidentul a avut loc pe un fond de vânătoare din extravilanul comunei Necșești, județul Teleorman.

Ogari salvați din mâinile braconierilor

Polițiștii i-au prins pe braconieri în flagrant, iar în urma intervenției, cei șase bărbați, cu vârste între 25 și 41 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, notează Teleorman News.

Acțiunea autorităților arată cât de importantă este protecția animalelor și prevenirea abuzurilor în folosirea câinilor pentru vânătoare ilegală. Ogarii, cunoscuți pentru agilitatea și viteza lor, sunt adesea exploatați în mod abuziv, iar salvarea lor reprezintă un pas esențial în protecția acestor animale.

Poliția face apel la cetățeni să semnaleze orice activitate suspectă de braconaj, pentru ca mai multe animale să fie salvate și vinovații să răspundă în fața legii.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Facebook / Poliția Română

