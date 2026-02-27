Primăria Municipiului Oradea ar urma să amenajeze noi locuri de joacă pentru câini. Pentru acest lucru însă, autoritățile locale cer părerea cetățenilor și așteaptă recomandări cu privire la noile facilități, dimensiuni și alte lucruri ce țin de confortul patrupedelor.

Noi locuri de joacă pentru câini, în Oradea

Menite să fie zone sigure pentru mișcarea zilnică și socializare, noile locuri de joacă pentru câini din Oradea vor fi distribuite în mai multe cartiere ale orașului. Înainte de a se apuca de treabă, municipalitatea vrea să știe părerea cetățenilor care au în casă unul sau, de ce nu, mai mulți câini.

În această etapă se analizează tipurile de suprafețe care ar putea fi utilizate astfel încât să fie sigure pentru animale, ușor de întreținut, rezistente în timp și confortabile pentru câini și stăpânii lor indiferent de sezon. Se iau în calcul și diferite materiale, cum ar fi gazon natural sau ranforsat, pietriș rulat, tocătură lemnoasă, nisip, suprafețe din tartan sau cauciuc ori o combinație între acestea. De aceea, locuitorii orașului sunt rugați să își spună părerea.

„Vrem să știm ce preferați voi, ca utilizatori direcți ai acestor spații:

Ce tip de suprafață vi se pare cea mai potrivită?

Ce experiențe ați avut în alte orașe?

Ce a funcționat bine și ce NU a funcționat?

Ați prefera suprafețe naturale sau unele mai durabile, dar artificiale?”, se arată în postarea de pe Facebook a Primăriei Oradea.

