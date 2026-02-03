În nord-vestul Parisului, trecând pragul The Dogry, ești întâmpinat de Nils, Vaia și Aimy – trei câini rezidenți care se bucură de viață într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri dedicate patrupedelor din oraș. Creat pentru câini, dar gândit și pentru stăpânii lor, The Dogry este o gură de aer proaspăt pe scena pariziană de servicii pentru animale, descris de cofondatorul Lenny ca un concept complet nou pentru capitala Franței.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un spațiu unde lăbuțele și oamenii se relaxează împreună

La parter, părinții de câini pot savura o cafea la barul minimalist sau pot lucra liniștiți la laptop, în timp ce companionii lor blănoși se relaxează alături. Pentru cei norocoși, poate că un biscuit în formă de os își va găsi drumul către câine… sau către stăpân, cine știe?

Dar adevărata distracție pentru patrupede se află la etajul inferior. Aici, câinii găsesc un adevărat paradis: tobogan, perete de joacă, piscină cu bile, mezanin cu perne și multe alte zone dedicate relaxării și aventurii. Nils, Vaia și Aimy aleargă de bucurie de la un colț la altul, în timp ce Lenny și partenerul său de afaceri, Eden, le aruncă jucării cu evident entuziasm.

View this post on Instagram A post shared by The Dogry (@thedogry_)

„Am vrut să creăm un spațiu unde câinii să se joace împreună și să se relaxeze cu adevărat”, explică Lenny, rezumând esența proiectului, notează BIMC Media.

De la inspirație la realitate: nevoile câinilor din oraș

Ideea The Dogry s-a conturat după ce Eden a adoptat pe Archie de la SPA (Societatea Franceză pentru Protecția Animalelor). Observând nevoile câinilor salvați, deseori vulnerabili, fondatorii au decis să lanseze un loc care să răspundă provocărilor reale ale vieții urbane pentru patrupede: lipsa spațiilor verzi, parcurile care interzic câinii și legile stricte privind lesa.

The Dogry oferă tot ce își doresc proprietarii moderni de câini:

Servicii de grooming și spa

Antrenament și educație canină

Dailycare pentru câini

Butic cu gustări, lese și jucării (da, dublu la lese, pentru siguranță!)

Această combinație „all-in-one” este obișnuită în multe țări anglofone, dar reprezintă o noutate pentru Paris.

View this post on Instagram A post shared by The Dogry (@thedogry_)

Sănătate, fericire și club social pentru câini

„Ceea ce e cu adevărat interesant este acest spațiu mare unde câinii se pot juca împreună. Contactul cu alți animale este crucial pentru socializare și pentru longevitatea lor,” explică veterinarul local Guerric Radière, referindu-se la un studiu al Dog Aging Project despre viața socială și bunăstarea pe termen lung a 25.000 de câini.

The Dogry se prezintă ca un adevărat „club social” pentru câini, un concept care nu amintește de un adăpost tradițional. Cele 400 de metri pătrați sunt concepuți pentru a încuraja relațiile între câini și între câini și oameni.

Clientela este în mare parte formată din câini de rasă, iar atmosfera amintește mai mult de un club privat decât de un adăpost clasic. Totuși, incluziunea și interacțiunea rămân în centrul proiectului.

View this post on Instagram A post shared by The Dogry (@thedogry_)

Chiar la o săptămână după deschidere, The Dogry înregistra deja 100 de abonamente, care permit proprietarilor să vină oricând și să se bucure de spații împreună cu patrupedele lor – inclusiv sesiuni de yoga pentru oameni și câini! Daycare-ul costă 40 de euro pe zi.

Îngrijire profesionistă și plimbări în aer liber

Serviciile de îngrijire urmează reguli stricte, monitorizând sănătatea și igiena fiecărui câine și limitând numărul de patrupede la maximum 9 în același timp. Luxul nu vine doar cu distracție, ci și cu responsabilitate.

Și pentru că niciun câine nu ar trebui să stea doar în interior, pachetul daycare include plimbări multiple pe zi, astfel încât fiecare patruped să își întindă lăbuțele în aerul parizian. Nils, Vaia și Aimy abia așteaptă să iasă la plimbare cu Eden – walkies, Paris-style!