„Ziua cățeilor la birou” a adus un suflu nou, multe zâmbete, joacă și iubire la Primo Hub – Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Iuliu Maniu, din cadrul DGASMB, unde cățeii ASPA au fost invitații de onoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Ziua cățeilor la birou” a ajuns și la copii

Întâlnirea a fost emoționantă și distractivă, iar primirea entuziastă a echipei centrului și a copiilor i-a făcut pe angajații ASPA București să dedice o postare pe pagina de Facebook acestei întâlniri.

„Am fost primiți cu multă căldură de echipa centrului și de copiii aflați în grijă, iar bucuria a fost nemărginită — pentru cei mici, pentru adulți, dar și pentru cățeii ASPA.

Blănoșii noștri s-au jucat, au socializat și au primit porții generoase de mângâieri și atenție. Copiii le-au dăruit jucării și multă energie bună, transformând întâlnirea într-o explozie de râsete, îmbrățișări și conexiuni sincere.

A fost o zi despre empatie, despre apropiere și despre cât de mult bine pot face niște suflete necuvântătoare prin simpla lor prezență. Momente care, cu siguranță, vor rămâne în amintirea tuturor celor care au fost acolo”, se arată în textul postat pe ASPA.

Doritorii unei „Zi a cățeilor la birou” pot face solicitări la numărul de telefon pus la dispoziție de ASPA.

Citește și: