Grădinița pentru căței, locul în care animalele rescriu știința inteligenței canine și arată cât de asemănătoare este mintea lor cu cea a copiilor umani. Ce înseamnă asta pentru viitorul dresajului

La o grădiniță specială din Carolina de Nord (SUA), „copiii” se joacă, socializează, moțăie și învață cum să stea jos și să evite să-și facă nevoile în clasă.

Acești copii de grădiniță sunt câini, nu oameni, înscriși la Grădinița pentru Căței a Universității Duke, dar jocurile și sarcinile specializate pe care cățelușii le abordează în sala de clasă nu sunt atât de diferite de cele folosite pentru a studia dezvoltarea copiilor umani.

Atât pentru câini, cât și pentru tovarășii lor umani, învățarea de noi abilități este o etapă cheie în călătoria lor către vârsta adultă. Cercetătorii Brian Hare și Vanessa Woods de la Duke și-au modelat programa pe baza tehnicilor folosite de psihologi pentru a testa mintea copiilor. Nenumăratele ore petrecute cu animalele le-au permis să identifice momentele în care apar abilități cognitive cheie în diferite momente ale dezvoltării canine. Aceste abilități, cum ar fi capacitatea de a reține amintiri și de a da dovadă de autocontrol, permit câinilor să coopereze cu oamenii.

„Câinii au diferite tipuri de inteligență, diferite profiluri cognitive și se vor dezvolta în ritmuri diferite”, spune Hare, antropolog evoluționist.

Cercetarea descrisă în noua și captivanta carte „Grădinița pentru căței: Noua știință a creșterii unui câine grozav” a rezultat din parteneriatul de un deceniu al lui Hare și Woods cu Canine Companions, cel mai mare furnizor de câini de serviciu din Statele Unite. În zilele noastre, câinii pe care majoritatea oamenilor și-i doresc ca animale de companie seamănă foarte mult cu patrupedele de serviciu.

„Timp de 100 de ani, acești câini de serviciu au trebuit să se integreze în familiile noastre, să fie politicoși cu oamenii, să stea într-o cafenea, să meargă frumos în lesă”, spune Woods, directoarea Grădiniței pentru căței Duke.

Când pot cățeii să învețe abilități cheie

La grădinița pentru căței, echipa de la Duke a urmărit dezvoltarea a 101 căței, testați la fiecare două săptămâni, între vârsta de opt și 20 de săptămâni. Toți erau Labrador Retriever sau metiși Labrador-Golden Retriever. Jumătate locuiau la Duke, în timp ce cealaltă jumătate a fost crescută în familii de voluntari. Aceștia au completat studiile cu 221 de căței testați o singură dată și 37 de pui de lup, pentru comparație.

De asemenea, au fost furnizate date de la aproape 50.000 de câini de companie din diverse rase, care au fost testați acasă de către stăpânii lor prin intermediul proiectului Dognition. Deși câinii mari și cei mici tind să se dezvolte puțin diferit, rasele nu par să conteze pentru abilitățile cognitive măsurate de grup. Se pare că abilitățile cognitive ale cățeilor apar și se dezvoltă în această cronologie generală:

Cățeii își dezvoltă memoria – 8 săptămâni

Câinii buni trebuie să-și amintească abilitățile, situațiile trecute și diferite persoane și locuri. În jurul a opt săptămâni, cățeii își aminteau unde era ascunsă o recompensă, chiar și după ce trecea timpul sau când fuseseră distrași în timpul ascunzătorii de o jucărie care scârțâia. Proprietarii ar trebui să ia aminte; înainte ca memoria să se dezvolte, câinii tineri nu sunt răi sau neascultători – literalmente nu își pot aminti ce vrei să facă.

Cățeii dau dovadă de autocontrol – 10 săptămâni

Câinii au nevoie de autocontrol atunci când vor să se joace sau să urmărească veverițe în loc să asculte oamenii. Înțelegerea acestui moment i-ar putea ajuta pe proprietari să facă față dilemelor legate de dresaj, cum ar fi dacă să reacționeze sau nu la lătrat noaptea.

„Avem acum date care explică faptul că probabil există o tranziție. Înainte de 13 săptămâni, dacă latră, du-te și ia-ți câinele. Nu încearcă să te manipuleze, nu va învăța un obicei prost, probabil că trebuie doar să meargă la baie”, susține Hare.

Odată ce cățeii au mai mult autocontrol, până la 13 sau 14 săptămâni, proprietarii pot începe să se gândească la gestionarea diferită a acelor treziri la miezul nopții.

Cățeii înțeleg gesturile umane – 10 săptămâni

În jurul vârstei de opt săptămâni, cățeii încep să citească mai bine decât maimuțele felul în care comunicăm cu mâinile, expresiile faciale și semnalele vocale, precum și intențiile noastre de cooperare. „Și asta la o vârstă la care abia pot traversa camera fără să adoarmă”, a spus Woods.

Când oamenii au arătat spre o recompensă ascunsă, cățeii o găseau de obicei. Același lucru e valabil și când folosesc gesturi pe care câinele nu le mai văzuse niciodată, cum ar fi plasarea unui marker lângă ascunzătoare. Până la 10 săptămâni, patrupedele stăpânesc înțelegerea gesturilor umane de bază, prima lor abilitate cognitivă.

Câinii buni ar putea fi pregătiți să învețe aceste abilități de comunicare socială și cooperativă prin istoria lor evolutivă, mai degrabă decât prin experiențele de viață.

Deși cățeii nu au același nivel cognitiv ca bebelușii umani, cele două specii încep să dezvolte unele dintre aceleași abilități la o vârstă foarte fragedă. Dezvoltarea cognitivă umană prezintă o perioadă revoluționară între nouă și 12 luni, când bebelușii fac lucruri precum urmărirea privirilor sau a gesturilor.

Cățeii cer ajutor uman

Când se confruntă cu probleme dificile, câinii folosesc metode sociale de rezolvare a problemelor – se uită la oameni pentru ajutor. Contactul vizual dintre câini și oameni este o parte extrem de importantă a relației noastre; privirea directă chiar eliberează oxitocină.

Cățeii de grădiniță, cărora li s-a dat o recompensă inaccesibilă într-o cutie, chiar și pentru cinci minute la fiecare două săptămâni, au dublat numărul total de contacte vizuale pe care l-au stabilit cu oamenii.

Cățeii înțeleg lumea fizică

La o vârstă fragedă, cățeii înțeleg că atunci când sunt în lesă nu se pot mișca independent, ci sunt conectați la om. Acest lucru este esențial pentru dresaj; abilitățile cognitive ale unui câine pot influența, de asemenea, ceea ce poate fi sau nu învățat să facă.

Cățeii se adaptează la reguli

Cățeii au început să rezolve probleme complexe, cu mai mulți pași, inversând cursul atunci când soluțiile pe care le învățaseră au început să eșueze. Într-un alt experiment, cercetătorii au schimbat capătul închis al unui cilindru, astfel încât cățeii să înceteze să mai facă ceea ce funcționa anterior pentru a primi o recompensă.

Această abilitate de învățare inversă stă la baza unora dintre cele mai uimitoare aptitudini ale câinilor, cum ar fi ghidarea nevăzătorilor. Pentru majoritatea sarcinilor, o persoană întreabă, iar câinele folosește o folosește pentru a ajuta.