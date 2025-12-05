Tot mai mulți câini de terapie în școli și universități. Rolul animalelor în sistemul educațional se dovedește crucial într-o eră în care elevii au nevoie mai mult ca oricând de sprijin emoțional și siguranță

În urma atacurilor armate din școli, câinii de terapie sunt folosiți ca o modalitate de a oferi confort și sprijin elevilor care se întorc la școală. Cercetările au arătat că animalele reduc stresul și oferă un sentiment de siguranță în situații dificile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Având în vedere impactul pe care câinii de terapie îl pot avea asupra bunăstării elevilor, școlile și universitățile din SUA adoptă din ce în ce mai mult programele de terapie cu câini ca o modalitate ieftină de a oferi sprijin social și emoțional elevilor.

Ce sunt câinii de terapie

Câinii de terapie nu sunt câini de serviciu. Un câine de serviciu se concentrează pe stăpânul său, excluzând orice altceva. Este dresat să ofere sprijin persoanelor cu dizabilități (auz, vedere), convulsii, probleme de mobilitate și/sau diabet.

Rolul câinilor de terapie este de a reacționa și de a răspunde la oameni și la mediul lor, sub îndrumarea proprietarului lor. Câinii de terapie pot fi folosiți și ca parte a terapiei asistate de animale. Aceasta își propune să îmbunătățească funcționarea socială, cognitivă și emoțională a unei persoane.

Există, de asemenea, activități asistate de animale, un termen generic care acoperă multe moduri diferite în care animalele pot fi folosite pentru a ajuta oamenii. Un exemplu este îmbunătățirea bunăstării emoționale sau fizice prin terapia cu animale de companie ori prin prezența câinilor de terapie. Aceste activități nu sunt neapărat supravegheate de un profesionist și nici nu sunt intervenții psihologice specifice.

Studiile sugerează că utilizarea câinilor de terapie ca răspuns la evenimente traumatizante ajută la reducerea depresiei, stresului posttraumatic și anxietății. Deci, ce se poate întâmpla din punct de vedere psihologic pentru persoanele care folosesc câini de terapie?

Legătura om-animal

Legătura om-animal poate avea un impact pozitiv asupra oamenilor și animalelor. Cercetările arată că, în terapie, patrupedele pot reduce stresul fiziologic (nivelurile de cortizol) și cresc răspunsurile de atașament care declanșează oxitocina.

Câinii reacționează, de asemenea, pozitiv la activitățile asistate de animale. Ca răspuns la legătura om-animal, câinii produc oxitocină și își scad nivelul de cortizol atunci când se conectează cu stăpânul lor. Adesea, blănoșii simt la fel atunci când se implică în activități asistate de animale ca și cum ar fi acasă, în funcție de contextul ambiental.

Beneficiile câinilor de terapie

Terapia asistată de animale pune accent pe empatie și abilități interpersonale adecvate, dezvoltarea abilităților sociale și îmbunătățesc abilitățile individuale de a detecta indicii sociale esențiale pentru relațiile umane. Mai recent, câinii de terapie sunt folosiți ca o formă de interacțiune cu elevii și studenții.

Rolul câinilor de terapie la școală

Elevii care lucrează cu câini de terapie sunt mai motivați să învețe. Aceste animale sunt folosite pentru a sprijini copiii cu nevoi sociale și emoționale și contribuie la dezvoltarea alfabetizării.

Studiile privind efectele câinilor de terapie în școli arată o serie de beneficii, inclusiv creșterea prezenței școlare, scăderea comportamentelor de anxietate ale elevilor, creșterea nivelului de citire și scriere, schimbări pozitive în ceea ce privește învățarea și o motivație îmbunătățită, precum și relații îmbunătățite cu colegii și profesorii datorită iubirii necondiționate din partea unui câine de terapie. Acest lucru îi ajută pe elevi să învețe cum să-și exprime sentimentele și să aibă relații bazate pe încredere.

Avantajele câinilor de terapie la universitate

Cercetătorii au descoperit că studenții sunt mai puțin stresați și anxioși în preajma câinilor de terapie. Mai mult, devin mai fericiți și energici imediat după ce petrec timp cu astfel de animale.

În general, programele de terapie cu câini se bazează pe organizații de voluntari. Un exemplu este Story Dogs, care are în prezent 323 de echipe de câini voluntari în 185 de școli din NSW, Queensland, Victoria, Tasmania, SA, WA și ACT. În total, aceștia ajută 1.615 copii în fiecare săptămână.