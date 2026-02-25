Protecția Animalelor Ilfov anunță o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici. Posesorii de feline sunt sfătuiți să își aducă animalele pentru a fi sterilizate, în condițiile în care înmulțirea necontrolată a acestora poate cauza probleme în comunitate.

Campanie de sterilizare gratuită pentru pisici, în Ilfov

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Protecția Animalelor CJ Ilfov, pe data de 9 martie pisicile din județ vor fi sterilizate în mod gratuit. Autoritățile explică importanța acestei proceduri prin faptul că pisicile fac mai mulți pui decât câinii, astfel că intervenția este mult mai importantă în cazul lor.

Campania de sterilizare promovată de Protecția Animalelor Ilfov are loc cu sprijinul Humane World for Animals România.

„Ne dorim împreună o lume mai bună pentru oameni și animale, iar sterilizarea în masă previne suferința”, se arată în postarea de pe rețeaua socială.

