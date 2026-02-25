Articole / Reportaje

Campanie de sterilizare gratuită pentru pisici, în Ilfov. De ce este nevoie de o intervenție rapidă

Raluca Alexe 25 februarie 0 comentarii
Angajată a Protecției Animalelor Ilfov ținând în brațe o pisică sursa foto: Facebook - Protecția Animalelor CJ Ilfov

Protecția Animalelor Ilfov anunță o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici. Posesorii de feline sunt sfătuiți să își aducă animalele pentru a fi sterilizate, în condițiile în care înmulțirea necontrolată a acestora poate cauza probleme în comunitate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Campanie de sterilizare gratuită pentru pisici, în Ilfov

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Protecția Animalelor CJ Ilfov, pe data de 9 martie pisicile din județ vor fi sterilizate în mod gratuit. Autoritățile explică importanța acestei proceduri prin faptul că pisicile fac mai mulți pui decât câinii, astfel că intervenția este mult mai importantă în cazul lor.

Campania de sterilizare promovată de Protecția Animalelor Ilfov are loc cu sprijinul Humane World for Animals România.

„Ne dorim împreună o lume mai bună pentru oameni și animale, iar sterilizarea în masă previne suferința”, se arată în postarea de pe rețeaua socială.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Facebook - Protecția Animalelor CJ Ilfov

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *