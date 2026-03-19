Pentru cei care își doresc un animal de companie, dar și o atmosferă relaxantă în casă, a fost întocmit un top al celor mai liniștite rase de pisici. Ele sunt liniștite și preferă să se cuibărească lângă tine, decât să se joacă agresiv.

Top rase de pisici liniștite

Un articol recent publicat de World Animal Foundation arată că există câteva rase de pisici cunoscute tocmai pentru stilul lor calm și controlat, pentru afecțiunea pe care o arată, fiind ideale pentru familii sau persoane ce preferă liniștea și echilibrul.

Printre cele mai apreciate feline de acest gen se numără Ragdoll. Ea este cunoscută pentru temperamentul său relaxat și afectuos, care tinde să evite agitația și pe care o interesează mai degrabă interacțiunea umană decât jocurile agresive.

O altă rasă similară este Ragamuffin, descrisă de specialiști ca fiind echilibrată și prietenoasă. Pisicile din această rasă preferă interacțiunile liniștite, fiind mai puțin înclinate natural să își testeze limitele sau să devină hiperactivă în timpul jocurilor.

Și rasa Chartreux, cu origini vechi în Franța, este cunoscută pentru natura sa independentă, dar calmă. Este o felină jucăușă, dar își dozează energia în mod echilibrat. Evită comportamentele obositoare, bruște sau prea intense.

O altă rasă, foarte celebră, de altfel, este American Shorthair. Este considerată o alegere echilibrată pentru cei ce locuiesc în apartament, având un temperament adaptabil, stabil și liniștit.

Potrivit specialiștilor, aceste rase au fost selectate de-a lungul timpului pentru personalități mai liniștite și pentru capacitatea de a se adapta la rutină. În general, ele preferă joaca moderată și interacțiunile blânde, ceea ce le face potrivite pentru familii cu copii sau pentru persoane care își doresc un companion mai calm.

Experții subliniază că personalitatea unei pisici nu depinde doar de rasă, ci și de educație, mediu și experiențele de viață.

