În orașul Bruges, pe malul pitorescului canal Groenerei din Belgia, un labrador galben a reușit să devină una dintre cele mai neașteptate atracții turistice din Europa. „Cariera” lui Fidèle s-a rezumat la ceva incredibil de simplu: dormea liniștit pe pervazul unei ferestre.

Fidèle, cel mai fotografiat câine din lume

Fidèle a locuit la pensiunea Côté Canal, unde își petrecea zilele tolănit pe o pernă, privind lumea cum trece printre reprize lungi de somn. Poziția lui preferată, și anume la fereastra deschisă cu vedere la canal , l-a transformat, fără intenție, într-o adevărată legendă locală și cel mai fotografiat câine din lume.

Turiștii s-au îndrăgostit de patrupedul somnoros

Turiștii care treceau cu vaporașele pe canalul Groenerei ajungeau să oprească doar pentru a fotografia câinele. Treptat, imaginea lui Fidèle a început să apară în mii, apoi milioane de fotografii de vacanță din întreaga lume. Vizitatorii, în special americanii, i-au trimis scrisori de admirație și chiar jucării.

Faima patrupedului a depășit rapid granițele Belgiei. Fidèle a avut o apariție cameo în filmul In Bruges, alături de Colin Farrell și Ralph Fiennes, și a fost inclus chiar și într-o reclamă pentru Godiva Chocolatier. În paralel, imaginile sale au devenit virale pe platforme precum Pinterest, Instagram sau Flickr, consolidându-i statutul de „cel mai fotografiat câine din Bruges”, scrie The Bulletin.

Cum a început totul

În spatele acestei povești a stat însă un moment cât se poate de banal. Proprietara câinelui, Caroline Van Langeraert, a povestit că totul a început într-o zi obișnuită, când Fidèle s-a așezat pur și simplu la fereastră.

„De atunci a devenit un favorit al turiștilor”, a explicat ea.

Fidèle a murit în 2016

Din păcate, în ianuarie 2016, după o luptă cu o boală, Fidèle a murit la vârsta de 12 ani. Vestea dispariției lui a făcut rapid înconjurul lumii, apărând în publicații din Europa, SUA și chiar Noua Zeelandă. „Ne va fi foarte dor de el; a fost partenerul meu de viață fidel”, a spus stăpâna sa, emoționată.

La acea vreme, moartea lui a stârnit un val de emoție în mediul online. Oameni din toate colțurile lumii au început să redistribuie fotografii cu el, adunate de-a lungul anilor.