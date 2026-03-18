Îngrijirea responsabilă a unui patruped începe cu atenția acordată schimbărilor din starea de sănătate a acestuia și intervenția timpurie atunci când apar probleme. Pentru a susține această abordare preventivă, producătorul de hrană pentru animale de companie Mars a lansat un instrument digital gratuit, bazat pe inteligență artificială, care îi ajută pe proprietarii de câini să identifice din timp semnele problemelor de sănătate orală — una dintre cele mai frecvente, dar și subestimate afecțiuni la câini, se arată într-un comunicat emis de Mars.

Aplicația este acum disponibilă online și le permite proprietarilor să evalueze sănătatea dentară a câinelui în doar câteva secunde, folosind o simplă fotografie și câteva întrebări ghidate. Prin facilitarea recunoașterii timpurii a problemelor și încurajarea consultului veterinar la momentul potrivit, inițiativa își propune să contribuie la îmbunătățirea sănătății câinilor pe termen lung.

Îngrijirea responsabilă a unui animal de companie înseamnă mult mai mult decât pare la prima vedere și ține de mai multe aspecte esențiale din viața acestuia. Aceasta presupune să îi oferim suficientă mișcare și stimulare mentală adecvată rasei, prin dresaj și activități interactive, să îi asigurăm o alimentație adaptată vârstei, rasei și nevoilor sale individuale de sănătate, să programăm controale veterinare regulate și să acordăm o atenție constantă măsurilor de prevenție care susțin starea generală de bine.

Cu toate acestea, dintre toate aceste responsabilități importante, există un aspect care este adesea trecut cu vederea: sănătatea orală. Boala parodontală este cea mai frecventă afecțiune clinică întâlnită la câini, iar 4 din 5 câini cu vârsta de peste trei ani prezintă semne ale acesteia 1 . Cu toate acestea, nivelul de conștientizare rămâne foarte scăzut: cercetările de piață realizate la nivel european arată că mai puțin de 5% dintre proprietarii de câini își dau seama că animalul lor ar putea avea o problemă dentară.

De la placă bacteriană la durere

Placa bacteriană începe să se formeze pe un dinte curat în doar câteva ore și poate provoca gingivită (inflamația gingiilor) în aproximativ 48 de ore. Deși gingivita este singura etapă complet reversibilă a bolii parodontale, fără intervenție la timp aceasta poate evolua către parodontită, afectând țesuturile care susțin dintele și ducând în final la pierderea atașamentului și la mobilitatea dintelui.

Cum construim o rutină zilnică de îngrijire orală

Vestea bună este că boala parodontală poate fi prevenită prin îngrijire constantă acasă și prin sprijinul medicului veterinar. Specialiștii în stomatologie veterinară subliniază că prevenirea acumulării plăcii bacteriene se bazează în principal pe curățarea mecanică a dinților, ideal prin periaj zilnic, realizat cu o periuță de calitate.

Folosite împreună cu periajul, recompensele dentare special formulate, precum PEDIGREE® DentaStix, pot contribui la reducerea acumulării de placă bacteriană și tartru, fiind o completare utilă a unei rutine complete de îngrijire orală acasă.

De asemenea, controalele regulate la medicul veterinar sunt extrem de importante pentru protejarea sănătății dinților.

Tehnologie dedicată prevenției

Astăzi, tehnologia îi ajută pe proprietari să aibă un rol activ în monitorizarea sănătății orale a câinilor lor. Mars a lansat Pedigree® Toothscan, un instrument gratuit bazat pe inteligență artificială care le permite proprietarilor să fotografieze gura câinelui, să răspundă la câteva întrebări simple și să primească în câteva secunde rezultate personalizate 2 . Instrumentul este conceput pentru a ajuta la identificarea semnelor vizibile ale problemelor dentare și îi încurajează pe proprietari să discute rezultatele cu medicul veterinar.

„Îngrijirea responsabilă a unui animal de companie înseamnă să fim proactivi, nu să reacționăm doar atunci când apare o problemă. Sănătatea orală este unul dintre cele mai frecvente, dar și cele mai subestimate, aspecte ale bunăstării câinilor. O rutină zilnică bazată pe periajul dentar și controale veterinare regulate este esențială, iar inovații precum PEDIGREE® Toothscan îi ajută pe proprietari să identifice din timp eventualele probleme. În plus, recompensele dentare zilnice precum PEDIGREE® DentaStix pot contribui la reducerea plăcii bacteriene și a tartrului, protejând confortul și calitatea vieții câinelui pe termen lung. Datorită gustului lor plăcut, acestea transformă îngrijirea dentară într-o parte mai ușor de integrat în rutina zilnică, iar varietatea de dimensiuni le face potrivite pentru câini din rase diferite”, explică Orsolya Czégény, Corporate Affairs Manager Mars Pet Nutrition Central Europe.

Îngrijirea orală nu are doar importanță estetică, aceasta reprezintă o componentă esențială a medicinei preventive. Printr-o rutină adecvată și intervenții la timp, proprietarii pot contribui semnificativ la menținerea sănătății câinilor lor.