Asociaţia chinologică Bistriţa-Năsăud organizează, la sfârşitul acestei săptămâni, o competiţie de profil la care s-au înscris sute de câini din România şi din alte 12 ţări, transmite Agerpres.

Evenimentul, devenit unul de tradiţie, şi-a schimbat amplasamentul în acest an, urmând să aibă loc la baza pârtiei de schi Cocoş din municipiul Bistriţa, în zilele de 21 şi 22 martie.

Potrivit informaţiilor furnizate miercuri Agerpres de către preşedinta asociaţiei, Matilda Gubesch, vor fi organizate două concursuri internaţionale şi două naţionale, la care sunt înscrişi peste 300 de câini din circa 100 de rase.

Prezenţa românească va fi cea mai numeroasă, urmată de cea poloneză.

Conform datelor de înscriere publicate pe site-ul Asociaţiei chinologice Bistriţa-Năsăud, rasele canine cel mai bine reprezentate vor fi: ciobănesc (de Asia Centrală, de Bucovina, românesc carpatin, german, australian, caucazian, american miniatură), labrador, spitz german pitic, Akita american, schnauzer, teckel şi cane corso.

Vor fi acordate premii speciale şi titluri de “Best in show”, iar jurizarea va fi făcută de arbitri din România, Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru şi Bosnia şi Herţegovina.