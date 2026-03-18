Un nou transport de donații, cu zeci de kilograme de mâncare și materiale necesare, a ajuns direct din Germania pentru câinii de la Adăpostul Public Suceava. Ajutorul iubitorilor de animale înseamnă mult pentru activitatea centrului.

Printre ajutoarele primite se numără zeci de kilograme de hrană pentru câini, dar și numeroase cutii cu produse esențiale pentru îngrijirea animalelor: conserve, granule, materiale medicale, produse de curățenie, precum și pături și prosoape necesare în adăpost.

Reprezentanții adăpostului au transmis pe pagina de Facebook că acest sprijin ajunge la ei în mod constant, de ani întregi, fiind vital pentru menținerea condițiilor de îngrijire pentru câinii fără stăpân. Fiecare transport contribuie direct la bunăstarea animalelor și la desfășurarea eficientă și sigură a activităților zilnice.

„Fiecare pachet ne amintește că există oameni care, dincolo de distanță, se gândesc la binele acestor câini”, au transmis aceștia într-un mesaj de mulțumire adresat donatorilor.

Responsabilii adăpostului au subliniat că astfel de gesturi oferă nu doar resursele necesare, ci și încrederea că animalele au o șansă reală la o viață mai bună.

