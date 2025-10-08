Cățel blocat în jungla mexicană, salvat și dus în Anglia de noii săi stăpâni. Acum, Dennis este imaginea unei afaceri de succes / Ce a scos la iveală ADN-ul său

Un câine blocat într-o groapă adâncă din jungla mexicană a schimbat pentru totdeauna viața unui cuplu din Marea Britanie, devenind nu doar parte din familie, ci și sursa unei afaceri de succes.

Kathryn Grace și soțul ei, David Brudnell, nu aveau de unde să știe că o experiență de voluntariat în jungla mexicană le va rescrie complet viitorul. Cei doi lucrau de doar o lună într-o rezervație pentru animale din Yucatán, când au auzit niște scâncete sfâșietoare venind dintr-o groapă adâncă.

Fără să ezite, David s-a grăbit spre locul sunetului și a descoperit un cățeluș de doar trei luni, murdar și înspăimântat. Din acel moment, viața cuplului s-a transformat radical: „A fost ca și cum Dennis a ales să vină la noi”, își amintește Kathryn, relatează BBC.

Dennis, cățelul din junglă care le-a cucerit inima

Au ales să-l numească Dennis. Mic, dar cu o personalitate puternică și o energie contagioasă, cățelul a devenit rapid centrul universului lor. Trăind împreună într-o căsuță izolată în junglă, legătura s-a format natural și repede.

„Viețile noastre s-au transformat complet, era spectacolul Dennis în fiecare zi”, spune Kathryn, zâmbind. Nici nu concepeau să-l lase pe cățel acolo.

Însă visul de a-l aduce în Marea Britanie pe Dennis nu a fost ușor de realizat. Călătoria de mii de kilometri a fost presărată cu provocări logistice, reglementări veterinare stricte și costuri neașteptate. Procesul de vaccinare, documentele necesare, zborurile internaționale și transportul specializat, toate au însumat aproximativ 3.000 de lire sterline.

Unul dintre cele mai dificile momente a fost organizarea transportului din Paris până pe coasta franceză, unde un taxi special pentru animale i-a dus pe Dennis și stăpâni către Canalul Mânecii.

De la fructe tropicale la iarba englezească

Odată ajuns în Peterborough, Dennis a descoperit o lume complet nouă. Departe de pericolele din junglă (șerpi, plante otrăvitoare, furnici uriașe) cățelul a întâmpinat noi provocări: iarba, pisicile și alimentația britanică.

Dennis fusese obișnuit să împartă nuci de cocos și mango cu stăpânii săi vegani. În Marea Britanie, Kathryn s-a apucat să prepare recompense vegane pentru câini, inspirată de nevoile alimentare ale noului lor prieten pretențios.

„Dennis este mofturos la mâncare, deși l-am găsit în junglă. Așa că am început să coc pentru el recompense cu fructe, chia, semințe de in și alte ingrediente sănătoase”, a povestit ea. Acum, micile gustări făcute în casă se vând în magazinele locale din Peterborough.

Adaptarea în noul mediu nu a fost ușoară. Cuplul avea deja două pisici, iar Dennis, cu toată energia sa, a fost inițial un musafir prea activ. Din fericire, lucrurile s-au echilibrat în timp, iar cei trei locatari cu blăniță învață să se accepte armonios.

Curioși de originea exactă a lui Dennis, Kathryn și David i-au făcut un test ADN. Așa au aflat că patrupedul lor este 23% Chihuahua și o componentă puternică de Ciobănesc australian.

„Ni s-a spus că a avea un câine de vânătoare australian este ca și cum ai primi un Ferrari ca primă mașină”, a glumit Kathryn.