Problemele dentare la câini și pisici: Cum să ai grijă de dinții patrupedului tău

Din ce în ce mai mulți stăpâni de animale caută soluții pentru sănătatea dentară a prietenilor lor necuvântători. În 2024, Banfield Pet Hospital din SUA a analizat datele a peste 3 milioane de animale pentru a afla starea îngrijirii dentare în țară. Rezultatele arată că aproximativ 73% dintre câini și 64% dintre pisici prezentau probleme dentare diagnosticate.

Dimensiunea câinelui contează

Pentru câini, mărimea influențează riscul de afecțiuni dentare. Cercetările de la Waltham Petcare Science Institute arată că rasele foarte mici (sub 6,5 kg) au de până la cinci ori mai multe șanse să dezvolte boli parodontale decât rasele foarte mari (peste 25 kg). Aceasta reprezintă o provocare pentru stăpânii de câini mici, adesea preferați pentru că necesită mai puțin spațiu, sunt mai ușor de transportat și costă mai puțin la hrană.

Legătura dintre sănătatea orală și sănătatea generală

„Legăturile dintre sănătatea orală și starea generală de sănătate sunt foarte puternice,” spune Jessica Jarett, consultant și cercetător principal la Cargill. Bolile parodontale și disbioza orală pot fi asociate cu boli inflamatorii intestinale, artrite, afecțiuni neurodegenerative, diabet sau chiar cancere digestive, notează Pet Food Industry.

Problemele dentare pot afecta întregul organism: bacteriile din gură pot ajunge în intestin și pot perturba echilibrul microbiomului, iar comportamentele animalelor, precum lingerea diverselor suprafețe sau a propriului corp, pot amplifica acest efect.

Piața globală pentru sănătatea dentară a animalelor

Segmentul sănătății dentare pentru animale a crescut semnificativ. Potrivit Research and Markets, piața globală a ajuns la 6,93 miliarde USD în 2025 și este estimată să atingă 9,4 miliarde USD până în 2029, cu o creștere anuală de 7,9%. Factorii care susțin această creștere includ numărul tot mai mare de animale de companie, comerțul online, interesul pentru produse naturale și organice, creșterea asigurărilor pentru animale și colaborarea dintre profesioniștii din domeniul veterinar și industria de produse pentru animale.

Cele mai populare produse sunt gustările și jucăriile dentare, care reprezintă 42% din piața globală, conform datelor Future Market Insights.

Inovații pentru sănătatea dentară a animalelor

Stăpânii se bazează tot mai mult pe hrană și gustări pentru prevenirea problemelor dentare. Industria răspunde cu produse inovatoare și tehnologii care le permit părinților de animale să monitorizeze sănătatea orală a acestora.

De exemplu, Mars Pet Nutrition oferă Greenies Canine Dental Check, un instrument cu inteligență artificială care analizează dinții câinelui din fotografii încărcate în aplicație și conectează utilizatorul cu un veterinar prin Mars PETconnect.

Costurile pentru igiena dentară cresc odată cu vârsta și mărimea animalului, de la 10–45 USD pentru un pui până la 430–600 USD pentru un câine adult sau senior. În același timp, 43% dintre stăpânii de câini sunt îngrijorați de creșterea costurilor pe durata vieții animalului.

Opțiuni pentru îngrijirea dentară acasă

Magazinele online, precum Chewy.com, oferă o gamă variată de produse pentru câini și pisici:

Gustări și jucării dentare

Tablete și pulberi pentru curățarea dinților

Paste de dinți și periuțe pentru animale

Seturi complete de îngrijire dentară

Aceste produse ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului și la menținerea respirației proaspete. În plus, gusturile variate și formele adaptate fiecărei rase fac mai ușor obținerea unei igiene orale regulate.