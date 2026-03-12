Durata de viață a animalelor de companie crește constant, iar acest fenomen creează oportunități importante pentru hrana și suplimentele dedicate seniorilor și super-seniorilor.

Animalele de companie trăiesc mai mult ca niciodată

Un studiu Mars Inc. din 2023, publicat în Frontiers in Veterinary Medicine, a analizat durata de viață a mai multor rase de câini și pisici, folosind date de la peste 1.000 de clinici veterinare din SUA. Studiul a inclus 8,9 milioane de câini și 2,4 milioane de pisici, comparând dimensiunea rasei, sexul și evoluția speranței de viață între 2013 și 2019.

Rezultatele au arătat că femelele trăiesc mai mult decât masculii, câinii mici depășesc în longevitate rasele mari, iar animalele cu o condiție corporală sănătoasă au șanse mai mari să depășească media. În general, speranța de viață a crescut pentru toate categoriile de câini și pisici, notează Pet Food Industry.

Ce își doresc stăpânii de la hrana animalelor longevive

Progresele în îngrijirea veterinară, consulturile de rutină și specialiștii în boli complexe au ridicat standardele pentru hrana și sănătatea animalelor. Stăpânii sunt interesați de produse cu ingrediente naturale și beneficii funcționale, adaptate vârstei și nevoilor individuale.

Mixerele și topping-urile pentru hrana animalelor permit personalizarea nutriției, iar dietele funcționale cu prebiotice și probiotice sunt tot mai populare, susținând digestia, imunitatea și starea generală de sănătate.

Sănătatea digestivă = sănătate pe termen lung

Cercetările arată conexiuni între microbiomul intestinal și sănătatea generală, inclusiv creier, piele, articulații și echilibrul emoțional. „Digestia rămâne prioritatea numărul unu în nutriția animalelor și impactul ei continuă să crească,” afirmă Francesca Susca, Ph.D., Lallemand Animal Nutrition. Această înțelegere sporește cererea pentru formule alimentare cu beneficii specifice pentru seniori.

Personalizare și nevoi speciale

Pe măsură ce animalele ating vârste înaintate, cererea pentru hrană adaptată nevoilor individuale crește. Produse pentru seniori, animale cu nevoi speciale sau diete specifice rasei permit diferențierea față de „one-size-fits-all”.

„Stăpânii devin tot mai sofisticați, iar nutriția animalelor urmează calea personalizării din nutriția umană,” spune Yannick Verry, Fi Europe. Industria trebuie să continue să asculte cerințele stăpânilor și să ofere soluții pentru hrana și suplimentele destinate celei de-a doua jumătăți a vieții animalelor.