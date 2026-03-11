Piața globală a hranei fără gluten pentru animale de companie este estimată să atingă 10,8 miliarde USD până în 2033, față de 5,2 miliarde USD în 2024, conform unui studiu realizat de Growth Market Reports. Se preconizează o creștere anuală compusă de 8,5% pe întreaga perioadă.

Creșterea pieței este stimulată de o conștientizare tot mai mare a alergiilor alimentare, tendințele de umanizare a animalelor și interesul crescut al proprietarilor pentru nutriția sănătoasă. Hrana fără gluten elimină ingrediente precum grâul și orzul, care pot provoca alergii sau probleme digestive la câini și pisici.

Hrana fără gluten pentru câini și pisici: Beneficii și recomandări

Veterinarii și specialiștii în nutriția animalelor recomandă frecvent diete fără gluten pentru animalele cu iritatii cutanate cronice, probleme digestive sau alte reacții alergice. Distribuția extinsă prin magazine online și pet shop-uri specializate a făcut ca opțiunile fără gluten să fie mai accesibile proprietarilor, notează Pet Food Industry.

Provocări în piață

Segmentul se confruntă și cu anumite provocări. Costurile de producție mai mari, datorate ingredientelor alternative și proceselor specializate, duc la prețuri premium. În plus, diagnosticarea intoleranței la gluten la animale nu este răspândită, astfel că nu toate animalele au nevoie de o dietă fără gluten.

Oportunități emergente

Raportul evidențiază oportunități pentru formule funcționale fără gluten, care includ probiotice, acizi grași omega și proteine vegetale, precum și formule naturale și organice pentru cererea de produse cu etichetă curată. Surse noi de proteine, cum ar fi proteina din insecte sau carne inovatoare, sunt integrate tot mai mult în hrana fără gluten.

Tehnologie și inovație

Progresele în tehnologia de procesare și analiza nutrițională permit o mai bună păstrare a nutrienților, siguranță și stabilitate pe raft pentru produsele fără gluten.

Perspective de viitor

Viitorul hranei fără gluten pentru animale arată promițător, pe măsură ce proprietarii devin mai conștienți de sănătatea și bunăstarea animalelor. Cererea pentru diete specializate care sprijină alergiile, sănătatea digestivă și starea generală de bine va continua să crească.

„Companiile care pun accent pe transparența nutrițională, calitatea ingredientelor și inovația produselor vor avea un avantaj competitiv,” arată raportul. „Pe măsură ce industria de îngrijire a animalelor evoluează, hrana fără gluten devine un segment-cheie în piața premium de nutriție pentru animale, oferind alternative mai sănătoase pentru animalele din întreaga lume.”