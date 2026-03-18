STIRI

Câine ucis intenționat cu mașina. Poliția Ilfov a deschis dosar penal / Momentul a fost surprins de camerele video din cartier

Camelia Petrescu 18 martie
Un câine a fost călcat intenţionat cu maşina de un bărbat în localitatea ilfoveană Vârteju. Scena şocantă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale vecinilor. În imagini se observă cum șoferul trece intenţionat peste patrupedul care stătea pe drum. Localnicii susține că era câinele cartierului, un pui blând, crescut de ei. Filmarea a ajuns la Poliţie. Vezi video AICI.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

“La data de 18 martie a.c., polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat, în mod intenționat, un exemplar canin, aflat pe carosabil, provocându-i acestuia decesul.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, fapta prevazută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor, urmând a se administra probatoriu în cauză pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și tragerea la răspundere penală a acesteia”, a declarat IPJ Ilfov, potrivit Observator.

Localnicii spun că au mai avut conflicte anterior cu el și amenința pe grupurile de proprietari că va chema hingherii.

  • Camelia Petrescu este parte din echipa editorială PetsCats.ro, implicată direct în crearea și coordonarea de conținut. Articolele sale pun accent pe povești reale despre salvare, adopție și vindecare a animalelor, având un impact emoțional puternic asupra cititorilor.

    Vezi toate articolele

, ,

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *