Un câine a fost călcat intenţionat cu maşina de un bărbat în localitatea ilfoveană Vârteju. Scena şocantă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale vecinilor. În imagini se observă cum șoferul trece intenţionat peste patrupedul care stătea pe drum. Localnicii susține că era câinele cartierului, un pui blând, crescut de ei. Filmarea a ajuns la Poliţie. Vezi video AICI.

A trecut cu mașina intenționat peste câine

“La data de 18 martie a.c., polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat, în mod intenționat, un exemplar canin, aflat pe carosabil, provocându-i acestuia decesul.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, fapta prevazută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor, urmând a se administra probatoriu în cauză pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și tragerea la răspundere penală a acesteia”, a declarat IPJ Ilfov, potrivit Observator.

Localnicii spun că au mai avut conflicte anterior cu el și amenința pe grupurile de proprietari că va chema hingherii.