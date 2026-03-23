Polițiștii din județul Timiș au descoperit un caz grav de încălcare a legislației privind protecția animalelor, după ce au identificat 43 de câini ținuți în condiții improprii într-un imobil din localitatea Obad, notează news.ro.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, la data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Poliției orașului Ciacova, s-au sesizat din oficiu și au efectuat un control la adresa respectivă.

43 de câini cu urechile și cozile tăiate

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că cele 43 de exemplare canine erau ținute în condiții necorespunzătoare. De asemenea, s-a stabilit că proprietarul ar fi intervenit asupra animalelor, tăindu-le urechile și cozile.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 12.000 de lei. Amenzile au vizat mai multe abateri, printre care condițiile improprii de întreținere, lipsa microcipării și nedeclararea montelor, gestațiilor și fătărilor.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, fiind deschis un dosar penal în acest caz.