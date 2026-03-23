Un caz șocant a ajuns în atenția autorităților din județul Călărași. Un minor în vârstă de 14 ani este cercetat penal pentru implicarea în uciderea a doi pui de câine. Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, pe 20 martie 2026, procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți luarea măsurii arestului la domiciliu pentru minor, pe o durată de 30 de zile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Decizia judecătorului și contestația Parchetului

Judecătorul a respins propunerea și a dispus în schimb măsura controlului judiciar, care implică restricții și obligații pentru minor, fără a-l reține efectiv. Parchetul a declarat contestație împotriva acestei decizii, încercând să obțină arestul la domiciliu.

Detalii despre fapta și implicarea minorilor

Conform ordonanței procurorului, minorul ar fi oferit ajutor moral unui alt copil, în vârstă de 13 ani, care a ucis doi pui de câine prin lovituri repetate. Procurorii au menționat că activitatea minorului de 14 ani a inclus încurajări și filmarea momentelor infracționale, întărind rezoluția autorului actului.

Față de minorul de 13 ani, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași pentru luarea măsurilor de protecție speciale prevăzute de lege. Parchetul subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar, nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.

Acest caz ridică din nou discuții despre responsabilitatea minorilor în contextul protecției animalelor și necesitatea unor măsuri adecvate pentru prevenirea violenței asupra acestora.