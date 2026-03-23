Rasa rară de câine care are mai puțin de 10.000 de pui în întreaga lume este mai puțin cunoscută la nivel global, însă începe să atragă tot mai multă atenție. Aspectul său fabulos, dar și faptul că este atât de rar, face din acești câini mici vedete.

Este vorba despre Eurasier, o rasă despre care se estimează că are mai puțin de 10.000 de exemplare în întreaga lume, potrivit Parade Pets. Originar din Germania, Eurasierul este o rasă relativ nouă, creată în anii 1960 de crescătorul Julius Wipfel. Scopul său a fost să obțină câinele de familie ideal: echilibrat, inteligent și afectuos. Pentru asta, a combinat mai multe rase — Chow Chow, Wolfspitz (Keeshond) și ulterior Samoyed — rezultând un câine care îmbină trăsături asiatice și europene.

Chiar numele rasei reflectă această combinație: „Eurasier” vine de la „Europa” și „Asia”. Practic, nu este o rasă pură, ci o combinație de rase care însă au oferit un specimen spectaculos. Deși este apreciat pentru temperamentul său calm și loial, Eurasierul rămâne o rasă dificil de găsit. Majoritatea exemplarelor se află în continuare în Europa, în special în Germania și Elveția, iar în alte regiuni, precum America de Nord, este considerat extrem de rar. Această raritate se explică și prin faptul că reproducerea este atent controlată, pentru a menține standardele genetice și sănătatea rasei.

Câinele elegant cu aspect inegalabil

Eurasierul este cunoscut pentru personalitatea sa echilibrată, pentru că este calm și atașat de familia sa, dezvoltă legături puternice cu aceasta, este rezervat cu străinii, însă nu agresivă și se adaptează foarte bine la familiile numeroase. Specialiștii spun despre această rasă că preferă prezența și interacțiunea umană. Nu se simte bine când este lăsat singur perioade lungi de timp.

Dincolo de aceste trăsături pe care orice stăpân și le-ar dori la câinele său, Eurasierul are și un aspect inedit. Blana bogată și pufoasă îi dă un aspect ca de ursuleț. În spatele prezenței sale elegante și simpatice, se află un câine robust și bine dezvoltat din punct de vedere fizic.

Deși a apărut în urmă cu circa 60 de ani, Eurasierul este încă o rasă specială, a cărui creare se păstrează și acum ca un secret. Interesul este în creștere datorită potrivirii sale în medii familiale, însă raritatea rămâne unul dintre aspectele definitorii ale rasei, lucru ce face ca fiecare exemplar să fie special.

Citește și: