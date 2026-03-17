O familie a avut parte de o surpriză uriașă după adopția unui câine din adăpost. Inițial, s-a crezut că animalul este un simplu metis, însă cu timpul a început să aibă trăsături neobișnuite.

Surpriza unei familii după adopția unui câine din adăpost

Astfel, proprietarii au început să își pună întrebări despre originile sale.

„La început am crezut că este un metis comun. Însă, odată cu trecerea timpului, am observat anumite caracteristici care nu păreau specifice unei rase obișnuite”, a povestit proprietarul pentru Newsweek.

Câinele a fost dus la veterinar, iar specialiștii le-au spus proprietarilor că animalul recent adoptat are o compoziție genetică neobișnuită și chiar rară, car enu corespunde cu ceea ce se credea inițial despre el.

„Mulți câini fără stăpân provin din amestecuri diverse, iar analiza ADN‑ului ne poate da o imagine complet diferită față de ceea ce vedem la prima vedere”, afirmă un medic veterinar implicat în teste genetice.

Conform rezultatelor Embark distribuite în postarea proprietarului care a împărtășit povestea pe Reddit, cățelușul este 40,5% American Pit Bull Terrier, 39,3% Australian Shepherd, 14,1% Beagle și 6,1% German Shepherd.

În ciuda acestei combinații neobișnuite, proprietarii consideră deja câinele un membru al familiei. Odată aflate originile sale, aceștia se bucură și mai tare de faptul că acest specimen unic se află în viața lor.

„Nu contează ce spune un test despre rasa lui. El este prietenul nostru și ne bucurăm că l‑am adoptat, indiferent de etichetă”, susține proprietarul animalului unic.

