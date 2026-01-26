Border collie, câinele genial al istoriei: Cea mai inteligentă rasă de câini din lume, iubită de Regina Victoria și mari autori

Cea mai inteligentă rasă de câini din lume rămâne Border collie, iubită de mari personalități ale lumii, printre chiar și Regina Victoria. Un câine cu o istorie vastă, acesta rămâne printre cei mai loiali și uimește cu inteligența sa extraordinară.

Border collie, cea mai inteligentă rasă de câini din lume

Cu ocazia „Nopții lui Burns”, cel mai renumit scriitor din Scoția, coutrylife.co.uk a vorbit despre rasa preferată a acestuia, anume Border collie. Nu doar că autorul a fost de-a dreptul îndrăgostit de acești câini, dar a și scris despre ei cu o tandrețe ieșită din comun.

Scriitorul avea el însuși un astfel de câine, pe care l-a numit Luath – „rapid” în galică. Animalul a murit cu doar o noapte înainte de decesul părintelui său. Pentru a-i onora memoria, Burns a scris „Câinii Twa”, o poezie în care Luath, un collie de lucru și Caesar, un animal de companie răsfățat, discută despre absurditățile clasei sociale, confort și greutăți. Poezia, pe alocuri amuzantă, politică și profundă, mizează pe ideea că aceste animale nu sunt doar simpli câini, ci companioni pe viață și uneori chiar neobișnuit de umani.

Câinele pentru care Regina Victoria a ridicat o statuie

O altă personalitate marcantă a istoriei care a iubit Border collie este Regina Victoria. Ea a întâlnit pentru prima oară această rasă la Balmoral și de atunci s-a îndrăgostit de ei. A avut doi câini, pe Sharp și pe Noble, care i-au fost companioni perioade lungi ale vieții.

Acest câine are rădăcini vechi, începând de la granița anglo-scoțiană. Ciobanii vremii aveau nevoie de câini rapizi, rezistenți și vigilenți pentru a păzi oile de orice pericol. Spre sfârșitul anilor 1800, un câine a făcut diferența – Old Hemp, născut în Northumberland în 1893. Acesta s-a diferențiat prin modul său de lucru, devenind modelul generațiilor viitoare.

Desigur că nu toți Border Collie au aceeași constituție fizică. În secolul al XX-lea, au apărut patru tipuri: Old Hemp, originalul, de mărime medie și cu pete pe blană, Wiston Cap, mai mari și mai îndrăzneți, preponderent albi și cu blana mai deasă, Nap, rapid și puternic, cu blană netedă și Herdman’s Tommy, puternic, sensibil și discret.

