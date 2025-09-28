Spectacol canin la Oradea: Rase spectaculoase pe scena festivalului, cu un exemplar rar de Border Collie (VIDEO)

„Pe exemplarul roșcat l-am ales și pentru că e foarte rar. În plus, este foarte liniștit și adoră copiii, motiv pentru care l-am folosit și în terapie pentru copii.” A povestit Cristina Cseh, crescător de Border Collie.

Pe scena festivalului din șanțul Cetății Oradea au urcat unele dintre cele mai spectaculoase rase de câini, alături de stăpânii lor. Publicul a avut ocazia să admire exemplare de Chow Chow, Border Collie și Shih Tzu, prezentate de crescători pasionați și deținători dedicați.

Cristina Cseh, crescător de Border Collie, a povestit cu emoție despre această rasă unică:

„Noi suntem crescători de rasa Border Collie. Este o rasă foarte inteligentă, liniștită, jucăușă și adoră copiii. Se învață foarte repede, dar asta depinde mult și de stăpân. Border Collie are o blană dublă, care se autocurăță. Este o rasă de talie medie, întreținerea e ușoară și se atașează extrem de mult de om.

Între timp, noi suntem în prezent cu mai mulți Border Collie. Rasa are mai multe culori. Standardul, pe care îl vedeți la mine, este alb-negru. Pe partea stângă, cel roșcat este red, iar lângă el se află un exemplar blue merle. Inteligența nu depinde de culoare, dar varietatea lor e spectaculoasă. Există și brown, red merle, liliac și multe altele.

De ce am ales trei culori diferite? Pentru că am încercat să adunăm cât mai multe varietăți. Pe exemplarul roșcat l-am ales și pentru că e foarte rar. În plus, este foarte liniștit și adoră copiii, motiv pentru care l-am folosit și în terapie pentru copii.

Border Collie nu este o rasă agresivă, dimpotrivă, iubește oamenii și stă mereu lângă stăpân. Sunt foarte curioși și se învață repede la orice activitate: agility, sporturi de joacă sau chiar gimnastică. Noi petrecem timp de calitate împreună și practicăm sportul agility.”

Chow Chow – blana leului și origini nobile

Pe lângă Border Collie, spectatorii au avut ocazia să admire un Chow Chow, prezentat de Ellena Pantiș. Această rasă, originară din China, este una dintre cele mai vechi din lume și este cunoscută pentru aspectul său impunător, asemănător cu cel al unui leu. Blana sa deasă, cu textură de puf, îi oferă un aer regal și o eleganță aparte, transformându-l într-un câine unic și de neuitat.

Shih Tzu – companionul de familie

De asemenea, Shih Tzu-ul Magdei Pittara a cucerit inimile celor prezenți prin caracterul jucăuș și dimensiunea redusă. Originar din Tibet și dezvoltat în China imperială, Shih Tzu era considerat câine de palat. Astăzi, rămâne unul dintre cei mai iubiți câini de companie din lume, fiind afectuos, loial și ideal pentru viața de apartament.

Alte rase care au atras privirile

Pe lângă aceste rase spectaculoase, festivalul a adunat și alți patrupezi care au atras atenția publicului. Buldogul german, Rottweilerul și Husky-ul siberian s-au numărat printre vedetele serii, fiecare fiind admirat pentru forța, eleganța sau energia debordantă.

Un spectacol pentru toți iubitorii de animale

Evenimentul a demonstrat diversitatea și frumusețea raselor canine, dar și relația specială dintre oameni și patrupezii lor. Publicul a avut ocazia nu doar să admire câini campioni, ci și să înțeleagă mai bine responsabilitatea pe care o presupune creșterea lor.

Citește și:

Oradea găzduiește, în premieră națională, evenimentul One Big Jump. Interviu cu viceprimarul Teofil Filimon: ,,Suntem onorați să fim primul oraș din România care găzduiește un astfel de eveniment’’ (VIDEO)

Prima zi a festivalului canin la Oradea: Oraș pet-friendly și experiențe unice alături de animale (VIDEO)