Emmanuel Grégoire a câștigat alegerile municipale din Paris, învingând-o categoric pe Rachida Dati și păstrând capitala Franței sub administrația stângii pentru al treilea mandat consecutiv. Moștenitorul politic al Annei Hidalgo a obținut 53% din voturi, față de 38% pentru contracandidata sa. „Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Grégoire după victoria sa.

Emmanuel Grégoire, noul primar al Parisului, promite un oraș prietenos cu câinii

Rezultatul nu a fost la limită. Grégoire a respins alianțele oferite de La France Insoumise, mizând pe un mesaj progresist și un Paris „dinamic, popular și pentru toți”. „Parisul nu este și nu va fi niciodată un oraș de extremă dreaptă”, a subliniat noul primar, reflectând viziunea sa asupra capitalei franceze.

Paris, orașul câinilor

Cu peste 100.000 de câini în Paris, proprietarii de animale au fost un segment electoral important. Loïc Amiot de la Paris Condition Canine estimează că această populație reprezintă 170.000 de voturi. Grupul său a cerut politici mai prietenoase pentru animale, de la mai multe spații deschise la extinderea numărului de parcuri unde câinii pot alerga liberi, scrie The Guardian.

Grégoire a valorificat acest segment prin contul de Instagram „HotdogswithEmmanuelGrégoire”, dedicat promovării cățeilor și proiectelor pentru bunăstarea lor. La rândul său, Dati și alți candidați au promovat inițiative similare, subliniind accesul extins pentru câini, cu și fără lesă, în spații publice și mijloace de transport.

Proiecte concrete pentru patrupede

Printre promisiunile lui Grégoire se numără extinderea spațiilor în aer liber pentru câini, vizite veterinare subvenționate și accesul câinilor în toate mijloacele de transport, cu botniță sau în coș.

Alți candidați, precum Bournazel și Knafo, au propus caniparcuri de-a lungul Senei și taxiuri prietenoase cu câinii. „Câinii sunt prietenii noștri, nu un detaliu al planificării urbane”, a declarat Bournazel.

Câinii și politica franceză

Câinii au fost mereu prezenți în viața liderilor francezi, de la Charles de Gaulle încoace, fiecare președinte având cel puțin un companion canin. Chiar și Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreaptă, are o afinitate pentru pisici, demonstrând cât de importantă este relația francezilor cu animalele.

Un sondaj Ifop din februarie arată că 58% dintre alegători consideră bunăstarea animalelor o prioritate. Totuși, locuitori precum Hélène Rix, care și-a plimbat recent câinele prin Arondismentul 9, rămân sceptici. „Parisul nu este chiar un oraș bun pentru câini. Am fost amendată de mai multe ori. Dar politicienii caută voturi. Oare voi vota pe baza unei politici pentru câini? Nu cred”, a spus ea.