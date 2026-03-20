Șoc și groază în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat omoară pisici folosind câini antrenați. Individul circulă noaptea cu o dubă și eliberează câinii pentru a ucide felinele, potrivit Asociației Ramses. Nu este prima dată când se întâmplă și există suspiciuni că acționează și în alte sectoare!

Scene șocante au loc în Sectorul 4 al Capitalei, unde un bărbat este acuzat că omoară pisici folosind câini antrenați special pentru atac. Potrivit informațiilor transmise de Asociația Ramses, individul acționează noaptea cu o dubă.

Atacuri organizate în toiul nopții

Conform relatărilor, bărbatul vine jurul orelor 2:30 – 3:00 cu o dubă, alegând zone ferite de camere de supraveghere. Odată ajuns, eliberează câinii, care atacă rapid pisicile aflate pe stradă. Totul se petrece în câteva secunde. Apoi individul își fluieră animalele, le urcă înapoi în vehicul și pleacă fără să lase urme, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Apel către cetățeni: orice detaliu contează

Reprezentanții Asociației Ramses fac apel la cetățeni să fie vigilenți și să semnaleze orice situație suspectă. Dacă observați o dubă care circulă noaptea în mod suspect, încercați să filmați sau să notați detalii relevante. Dacă auziți zgomote neobișnuite, cum ar fi câini în haită, nu le ignorați, ci alertați autoritățile. Orice informație, chiar și aparent minoră, poate contribui la identificarea individului.

„În Sectorul 4, un individ vine în jurul orelor 2:30 – 3:00 cu o dubă, alege locuri fără camere și eliberează câini antrenați să atace. În câteva secunde, totul se termină. Apoi îi fluieră, îi urcă înapoi și dispare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Au fost făcute sesizări, însă fără numărul de înmatriculare al dubei, identificarea lui este extrem de dificilă. Iar el pare să știe foarte bine acest lucru. Tocmai de aceea vine când oamenii dorm, tocmai de aceea este atent unde parchează și tocmai de aceea continuă.

Nu este un caz izolat. În aceeași noapte au fost semnalate atacuri în mai multe zone, iar suspiciunile sunt că merge și în alte sectoare. Câte animale au murit până acum fără să știe nimeni? Câte vor mai urma?

Problema nu mai este doar despre pisicile străzii. Este despre un comportament calculat, repetat, care devine din ce în ce mai periculos. Oricine poate ajunge în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit.

El se bazează pe un singur lucru: că nimeni nu vede și nimeni nu poate dovedi nimic. De aceea, singura șansă reală este vigilența noastră. Dacă vezi o dubă suspectă noaptea, încearcă să filmezi sau să notezi orice detaliu. Dacă auzi zgomote de câini în haită, nu ignora. Orice informație, oricât de mică, poate face diferența. Distribuie această postare. Pentru că doar așa putem ajunge la el. În fiecare noapte în care nu este oprit, povestea se repetă”, a scris Asociația Ramses pe Facebook.