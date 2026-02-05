Prințesa de Wales, Kate Middleton, a dezvăluit că familia sa a primit un nou membru patruped adorabil.

Un nou cățeluș în familia regală

Marți, în timpul unei vizite la fabrica de textile Hiut Denim din Cardigan, Țara Galilor, Kate a întâlnit un Cocker Spaniel englez pe nume Barney și a confirmat că ea și Prințul William au adoptat recent un pui de aceeași rasă.

„Avem un pui mic, are doar opt luni, iar Orla are cinci ani,” a spus Kate.

Orla, companionul devotat al familiei

Cocker Spanielul Orla s-a alăturat familiei Wales în 2020, ca un cadou de la fratele lui Kate, James Middleton, cunoscut pentru pasiunea sa pentru câini. Orla a devenit un companion devotat pentru copii și a apărut în portretele de ziua lor și pe rețelele sociale ale Familiei Regale.

Legătura cu familia și pasiunea pentru câini

James Middleton, pasionat de câini, deține șase patrupede, este patron al unor organizații caritabile pentru animale și autor al cărții Meet Ella: The Dog Who Saved My Life. Puiul recent adoptat aduce companie Orlei și energie în familia regală.

Kate promovează meșteșugul galez

În aceeași zi, Kate a vizitat Melin Tregwynt, o moară de lână tradițională galeză, purtând un palton din lână locală și ținute elegante de la Victoria Beckham. Prințesa a admirat procesul de țesut tradițional și a cunoscut tineri meșteșugari care păstrează această artă.

