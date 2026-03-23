Multe familii din Marea Britanie iubesc „doodles”, însă un studiu recent ridică un semn de întrebare: cercetătorii au descoperit că unii câini de rasă mixtă prezintă mai multe probleme de comportament decât rasele pure din care provin.

Încrucișările între poodle și alte rase au devenit din ce în ce mai populare în Regatul Unit. Oamenii speră adesea că acești câini vor fi hipoalergenici, sănătoși și prietenoși cu copiii.

Totuși, studiul a arătat că anumiți hibrizi, precum cockapoo (încrucișare între cocker spaniel și poodle) și cavapoo (între cavalier king charles spaniel și poodle), manifestă mai multe comportamente nedorite comparativ cu rasele pure din care provin.

„Rezultatele acestui studiu subliniază importanța ca viitorii proprietari să cerceteze cu atenție caracteristicile oricărei rase sau hibrid înainte de achiziție, pentru a evita alegerile greșite,” notează autorii studiului în revista Plos One, citată de The Guardian.

Cum s-a desfășurat studiul

Echipa de cercetători de la Royal Veterinary College a analizat datele a 3.424 de câini hibrizi și 5.978 de câini de rasă pură. Informațiile au fost colectate printr-un chestionar online completat de proprietarii de cockapoo, labradoodle, cavapoo, cocker spaniel, labrador retriever, cavalier king charles spaniel și poodle.

Chestionarul a inclus întrebări despre proprietari, așteptările lor față de câini și metodele de dresaj, precum și 73 de întrebări despre comportamentul câinilor. Răspunsurile au fost folosite pentru a genera scoruri pe 12 scale comportamentale diferite.

Ce comportamente au fost mai frecvente la câinii hibrizi

Cockapoo a înregistrat scoruri mai ridicate decât poodle la șase scale: agresiune îndreptată spre proprietar, agresiune față de străini, rivalitate între câini, frică nesocială (de exemplu, trafic sau obiecte noi), probleme legate de separare și excitabilitate.

Comparativ cu cocker spaniel, cockapoo a prezentat, pe lângă cele de mai sus, mai multă agresiune îndreptată spre alți câini, frică de străini și câini, dar și dificultăți în dresaj.

Cavapoo a avut scoruri mai mari decât poodle pe trei scale și a depășit cavalier king charles spaniel pe opt dintre cele nouă scale diferențiate.

Labradoodle a înregistrat scoruri diferite față de poodle pe șase scale, obținând rezultate mai bune, dar comparativ cu labradorul, scorurile au fost mai slabe pe cinci scale.

Ce spun experții

Daniel Mills, profesor de medicină veterinară comportamentală la University of Lincoln, care nu a participat la studiu, consideră cercetarea utilă, dar subliniază că rezultatele nu înseamnă că hibrizii sunt genetic predispuși la probleme comportamentale.

„Comportamentul rezultă întotdeauna din interacțiunea dintre gene și mediu. Căutarea unor cauze simple, doar genetice sau doar de mediu, este sortită eșecului,” explică el.

Totuși, profesorul observă că factorii culturali pot juca un rol important, precum diferențele în modul de dresaj și experiența proprietarilor, influențate de așteptările acestora.

„Sunt necesare mai multe studii. Pentru a înțelege mai bine cauzele, ar fi util să urmărim animalele și proprietarii lor pe termen lung, pentru a identifica factorii principali care generează aceste comportamente,” concluzionează Mills.