Organizația caritabilă Dogs Trust avertizează stăpânii de câini asupra pericolelor pe care unele plante de primăvară le pot reprezenta pentru patrupede.

Flori precum narcisele, lalelele și clopoțeii pot fi toxice, provocând simptome de la vărsături și letargie până la convulsii în cazurile severe. Dacă bănuiești că patrupedul tău a ingerat o plantă periculoasă, contactează imediat medicul veterinar, chiar dacă nu apar încă simptome.

Semne comune ale intoxicației

Printre semnele care pot indica o intoxicare se numără:

Vărsături

Diaree

Salivație excesivă

Letargie

Dificultăți de respirație

Tremurături și convulsii în cazuri severe

În unele situații, intoxicația cu bulbii de primăvară poate fi fatală, notează ITV.

Ce spun experții

Aideen O’Connor, medic veterinar senior la Dogs Trust, explică:

„După o iarnă lungă, e minunat să vedem primele semne ale primăverii. Totuși, deși florile precum narcisele și lalelele sunt frumoase, ele pot fi periculoase pentru câinii care sapă sau explorează grădina. Cazurile de intoxicație sunt rare, dar este esențial să știm ce plante sunt toxice și să le ținem la distanță. Dacă suspectezi că patrupedul tău a mâncat ceva interzis, inclusiv bulbi de primăvară, consultă rapid un medic veterinar. Cu cât tratamentul începe mai repede, cu atât șansele de recuperare completă sunt mai mari.”

Plante de primăvară periculoase pentru câini

Iată câteva dintre cele mai comune flori și plante toxice:

Narcise – Toate părțile plantei, în special bulbii, sunt extrem de toxice. Ingerarea lor poate provoca vărsături, diaree, letargie și, în cazuri severe, convulsii. Evită accesul câinilor la aceste plante.

Lalele – Bulbii sunt cei mai periculoși. Dacă sunt mâncați, pot irita gura, stomacul și pielea câinelui, cauzând salivare excesivă, vărsături și chiar probleme cardiace. În cazuri severe, pot apărea dificultăți de respirație.

Clopoței – Se găsesc în păduri și grădini. Toxina afectează inima și poate provoca tulburări digestive sau chiar moarte, dacă este ingerată în cantități mari.

Rododendron și Azalee – Toate părțile acestor plante sunt toxice. Chiar și cantități mici pot îmbolnăvi grav câinii, iar simptomele includ salivare excesivă, vărsături, diaree, tremurături, convulsii și dificultăți de respirație. Câinii mici și puii sunt deosebit de vulnerabili.

Amaryllis (crin de cameră) – Florile spectaculoase sunt toxice. Pot provoca iritații la nivelul gurii și, în cazuri mai grave, vărsături, diaree, slăbiciune musculară și tremurături.

Alte plante de primăvară care pot fi problematice includ: bănuțele, crocusul, cyclamenul, socul, degețelul (frunze și semințe), zambila (bulbi) și lupinul (frunze și semințe).